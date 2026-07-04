Par notikušo negadījumu jau ir informēti cietušās alpīnistes tuvinieki.
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Šodien 21:12
Kārtējā nelaime kalnos: Monblāna masīvā gājuši bojā trīs cilvēki; cietusi arī alpīniste no Latvijas
Monblāna masīvā glābēji dažādos negadījumos gājuši bojā trīs cilvēki. Cietusi arī alpīniste no Latvijas.
Ārlietu ministrija (ĀM) Latvijas Televīzijai (LTV) apstiprinājusi, ka sieviete šobrīd atrodas slimnīcā un viņas veselības stāvoklis ir stabils.
Par notikušo negadījumu jau ir informēti cietušās alpīnistes tuvinieki. Ārlietu ministrija norāda, ka Latvijas vēstniecība seko līdzi notikumu attīstībai un nepieciešamības gadījumā ir gatava iesaistīties, lai sniegtu visu vajadzīgo konsulāro palīdzību.
Šis atgadījums Eiropā noticis neilgi pēc tam, kad Latvijas alpīnistu kopienu satricināja ziņas no ASV, kad Aļaskā traģiski gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas.