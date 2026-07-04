Traģiska avārija Viļņā: ietriecoties stabā un aizdegoties BMW, gājuši bojā divi jaunieši
Sestdienas, 4. jūlija, agrā rītā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudēja divi gados jauni pasažieri. Automašīnu, kas zaudēja vadāmību un aizdegās, vadīja iereibusi jauniete.
Saskaņā ar Lietuvas Policijas departamenta sniegto informāciju negadījums notika ap pulksten 4.20. Automašīnas "BMW 530" vadītāja, 2007. gadā dzimusi jauniete, zaudēja kontroli pār transportlīdzekli, kā rezultātā spēkrats ietriecās apgaismes stabā. Trieciens bijis tik spēcīgs, ka stabs tika nogāzts, ziņo Lietuvas mediji.
Traģiskajā avārijā gāja bojā divi automašīnas pasažieri – 2007. gadā dzimusi meitene un 2005. gadā dzimis puisis.
Spēkrats aizdegas ar atklātu liesmu
Pēc sadursmes ar apgaismes stabu automašīna aizdegās. Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departamentā apstiprināja, ka glābēju ierašanās brīdī negadījumā cietušais transportlīdzeklis jau dega ar atklātu liesmu.
Tiesībsargājošās iestādes konstatēja, ka automašīnas vadītāja pie stūres atradusies alkohola reibumā – viņas organismā fiksētas 0,58 promiles. Turklāt, kā liecina Lietuvas mediju rīcībā esošā informācija, jauniete autovadītājas apliecību bija ieguvusi mazāk nekā pirms mēneša.
Aizdomas par ielu sacīkstēm
Saistībā ar notikušo ir sākta pirmstiesas izmeklēšana par ceļu satiksmes drošības vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. Lietuvas policija, pārskatot pilsētas videonovērošanas kameru ierakstus, izvirzījusi aizdomas, ka pirms traģiskā negadījuma automašīnas, iespējams, piedalījušās savstarpējās sacīkstēs. Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus precīzos notikušā apstākļus.