Krievija atklājusi NATO vājās vietas: zināmas detaļas par Kremļa slepeno operāciju Eiropā
Krievija jau gandrīz divus gadus ir sistemātiski pārbaudījusi NATO valstu gatavību iespējamiem draudiem, izvēršot masveida bezpilota lidaparātu kampaņu. Londonā esošais Starptautiskais stratēģisko pētījumu institūts (IISS) ir secinājis, ka Kremlis šādā veidā faktiski ir izveidojis Eiropas pretgaisa aizsardzības sistēmu vājo vietu karti.
Laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz analītiķu ziņojumu, vēsta, ka 19 mēnešu laikā Krievijas droni ir fiksēti vairāk nekā desmit NATO dalībvalstīs, kā arī Īrijā. Tomēr Ziemeļatlantijas alianse uz šiem incidentiem lielākoties ir reaģējusi sadrumstaloti. Dalībvalstis rīkojušās katra par sevi, tā arī neizstrādājot vienotu un koordinētu pretdarbības mehānismu.
"Ēnu flotes" loma un incidenti pie kodolobjektiem
Pētījumā norādīts, ka īpaša loma šajā operācijā varētu būt bijusi Krievijas tā dēvētās "ēnu flotes" tankkuģiem. Pētnieki uzskata, ka daži no šiem kuģiem izmantoti kā dronu palaišanas platformas vai signāla retranslatori. Bezpilota lidaparāti vairākkārt manīti stratēģisku militāro un kodolobjektu tuvumā virknē valstu: Dānijā, Francijā,
Lielbritānijā, Vācijā, Beļģijā un Nīderlandē.
Viens no skaļākajiem incidentiem notika pie Kopenhāgenas lidostas, kuru dronu klātbūtnes dēļ nācās uz laiku slēgt. Līdzīga trauksme tika izsludināta arī Nīderlandes gaisa spēku bāzē, kur lidojošo objektu pārtveršanai gaisā tika pacelti iznīcinātāji.
Kāpēc Eiropas pretgaisa aizsardzība bija bezspēcīga?
Eksperti skaidro, ka Eiropas pretgaisa aizsardzības sistēmas primāri ir izstrādātas cīņai pret lieliem mērķiem – lidmašīnām un raķetēm. Lēti un nelieli droni tām ir daudz sarežģītāks un grūtāk notverams mērķis. Turklāt daudzos gadījumos militārpersonas nemaz nedrīkstēja atklāt uguni likumdošanas ierobežojumu dēļ miera laikā.
Saskaņā ar IISS analītiķu secinājumiem, šai ilgstošajai Krievijas operācijai bija vairāki stratēģiski mērķi: izlūkdatu vākšana par NATO militāro un civilo infrastruktūru; reakcijas pārbaude, mērot sabiedroto spēku reaģēšanas ātrumu un lēmumu pieņemšanas procesus; loģistikas izpēte, fiksējot militārā aprīkojuma pārvietošanas maršrutus; psiholoģiskais spiediens uz Eiropas valstu valdībām un sabiedrību.
Reaģējot uz šiem atklājumiem, eksperti aicina NATO un Eiropas Savienību steidzami pārskatīt spēkā esošo likumdošanu un kardināli mainīt pieeju cīņai ar bezpilota lidaparātu radītajiem draudiem.