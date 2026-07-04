Irānā sākas karā nogalinātā ajatollas Ali Hameneji bēres, kas ilgs vairākas dienas
4. jūlijā Irānā sākās vairākas dienas ilgas valsts augstākā līdera ajatollas Ali Hameneji bēres. Simtiem tūkstošu sērotāju Teherānā sita sev pa krūtīm sēru zīmē pie stikla katafalka, kurā atradās Irānas karogā ietīts zārks, un skandēja aicinājumus atriebties Izraēlai un Amerikas Savienotajām Valstīm.
Hameneji, kurš vadīja Irānu vairākus gadu desmitus, gāja bojā 86 gadu vecumā 28. februārī gaisa triecienā pašā Irānas kara sākumā. Viņa bēres varētu stiprināt Irānas teokrātisko varu un jaunā augstākā līdera – viņa dēla ajatollas Modžtabas Hameneji – pozīcijas.
Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad Irāna cenšas izmantot savu ietekmi pār Hormuza šaurumu sarunās ar ASV par ilgstošu kara izbeigšanu, vienlaikus saglabājoties bažām par iespējamu jaunu Izraēlas uzbrukumu.
Ceremonijas laikā Irānas galvenais sarunvedējs brīdināja Franciju un Apvienoto Karalisti saistībā ar to izteikumiem par iespējamu kopīgu patrulēšanu Hormuza šaurumā – šaurajā Persijas līča ieejā, pa kuru miera laikā tika pārvadāta aptuveni piektdaļa pasaules naftas un dabasgāzes.
Sērotāji raudāja, redzot Hameneji zārku līdzās viņa ģimenes locekļu zārkiem, kuri arī gāja bojā gaisa triecienā. Daļa skandēja: "Mūsu vārds ir viens – atriebība! Atriebība!" Daudzi nesa karogus un plakātus, bet visā Teherānā bija izvietoti stendi ar Hameneji attēliem. Vīrieši ritmiski sita sev pa krūtīm – tā ir ierasta šiītu bēru tradīcija, vēsta AP.
"Imāms Hameneji bija mūsu sirds, mūsu tēvs, mūsu viss," sacīja sērotāja Masūme Mohammadī. "Es joprojām nespēju noticēt, ka viņš tika nogalināts. Mēs nenomierināsimies, kamēr viņa nāve nebūs atriebta."
Zārki novietoti Teherānas Lielajā Mosallā
Teherānas Lielajā Mosallā uzbūvētā skatuve atgādināja vietu, kur Hameneji savulaik teica savas uzrunas. Uz tās atradās krēsls, mikrofons un neliels galdiņš, bet virs skatuves bija izvietots Irānas Islāma Republikas dibinātāja ajatollas Rūhollas Homeinī portrets.
Homeinī bērēs 1989. gadā valdīja haoss, jo miljoniem cilvēku devās viņu pavadīt pēdējā gaitā. Hameneji nāve ir tikai otrā reize kopš 1979. gada Islāma revolūcijas, kad Irāna zaudējusi savu augstāko līderi, taču šoreiz varasiestādēm bija vairāk laika sagatavoties ceremonijai.
Brīvprātīgie karstajā laikā apsmidzināja cilvēkus ar ūdeni, bet pie ieejām tika dalīti ēdieni un dzērieni. Vīrieši un sievietes ceremonijā atradās atsevišķi. Pirms ieejas visus pārbaudīja ar metāla detektoriem un veica personisko apskati. Apkārtējās ielas apsargāja bruņoti policisti, bet daudzi cilvēki palika ārpusē koku ēnā, jo pilsētas ikdienas dzīve bija apturēta.
Zem Hameneji zārka atradās viņa bojāgājušo radinieku zārki. Uz Hameneji zārka bija novietots melns turbāns, kas apliecina viņa izcelsmi no pravieša Muhameda dzimtas. Starp bojāgājušajiem bija arī Modžtabas Hameneji sieva. Pats Modžtaba, kā ziņots, uzbrukumā tika ievainots.
"Mēs ieradāmies bērēs, lai parādītu, ka esam gatavi aizstāvēt savu valsti un reliģiju," sacīja Ali Kazemī, kurš uz Teherānu bija atbraucis no Tabrīzas.
Bēres sākas ASV 250. gadadienā
Irāna bēres sāka 4. jūlijā – dienā, kad ASV atzīmē savas dibināšanas 250. gadadienu. Lai gan varasiestādes šo sakritību nekomentēja, ceremonijas laikā pūlis skandēja: "Nāvi Amerikai!" un "Nāvi Izraēlai!"
Tajā pašā laikā ASV prezidents Donalds Tramps, uzstājoties Dienviddakotā pie Rašmora kalna, paziņoja: "Mēs Irānai devām smagu triecienu. Viņi ļoti vēlas vienoties. Mēs viņiem devām nedēļu bērēm."
Arī Tramps ceremonijā netika aizmirsts – vairāki sērotāji turēja karogu ar uzrakstu "#KillTrump".
Ceremonijas laikā Irānas galvenais sarunvedējs Kazems Garibabadi asi kritizēja Apvienotās Karalistes premjerministra Kīra Stārmera un Francijas prezidenta Emanuela Makrona kopīgo paziņojumu, kurā tika pieļauta militāra patrulēšana Hormuza šaurumā.
Hormuza šauruma kontrole ir viens no galvenajiem Irānas ietekmes instrumentiem. Teherāna iepriekš paudusi vēlmi piemērot maksu kuģiem, kas šķērso šo starptautiski nozīmīgo jūras ceļu.
"Hormuza drošība ir piekrastes valstu ziņā. Tie, kas rada krīzes, būs atbildīgi par savas avantūras sekām," platformā X rakstīja Garibabadi. "Tas ir nopietns brīdinājums."
Hameneji apbedīs Mašhadā
Hameneji mirstīgās atliekas tiks nogādātas vairākās Irānas un kaimiņvalsts Irākas pilsētās. Sēru pasākumu laikā slēgtas ielas, ierobežota gaisa satiksme un apturēta ierastā dzīve. Bēres noslēgsies ceturtdien, kad Hameneji tiks apbedīts Imama Rezā svētnīcā Mašhadā – viņa dzimtajā pilsētā.
Varasiestādes pagaidām nav publiskojušas oficiālu informāciju par ceremonijas apmeklētāju skaitu, lai gan līdzīgi sēru pasākumi notiek arī citviet Irānā.
Svētdien Lielajā Mosallā paredzēta īpaša aizlūgšana par mirušajiem, bet pirmdien Hameneji un viņa ģimenes locekļu zārkus vedīs cauri Teherānas ielām, kur gaidāmi lieli cilvēku pūļi.
"Es atnācu atvadīties no sava mīļotā līdera Ali Hameneji," sacīja 27 gadus vecā Hanane Mūsavī, kura bērēs piedalījās kopā ar māti. "Nekad nedomāju, ka piedzīvošu šādu dienu. Kaut es būtu nomirusi pirms šīs traģēdijas."