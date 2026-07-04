Slovākijā tauta lemj par mūža rentes saglabāšanu amatpersonām un īpašās prokuratūras atjaunošanu korupcijas lietu izmeklēšanai
Slovākijā sestdien notiek referendums, kurā pilsoņiem cita starpā jālemj, vai saglabāt mūža renti augstākajām valsts amatpersonām, tajā skaitā pašreizējam premjeram Robertam Fico, pēc viņu pilnvaru termiņa beigām.
Vēlētājiem arī jāizšķiras par to, vai atjaunot īpašo prokuratūru smago noziegumu un korupcijas izmeklēšanai.
Referendums izsludināts, pamatojoties uz petīciju, ko ierosināja parlamentā nepārstāvētā proeiropeiskā liberāli konservatīvā partija "Demokrāti" un kuru parakstījuši vairāk nekā 350 000 no 5,4 miljonus lielā pilsoņu kopskaita.
Līdz šim Slovākijā bijis tikai viens veiksmīgs referendums - 2003. gada tautas nobalsošana par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Visi pārējie referendumi bijuši neveiksmīgi vēlētāju zemās aktivitātes dēļ.
Arī tagad aptaujas liecina, ka vēlētāju aktivitāte nesasniegs 50%.
Saskaņā ar pašreizējo likumu premjerministri un parlamenta spīkeri, kas amatā aizvadījuši vismaz divus pilnvaru termiņus, saņem mūža renti, kas līdzinās parlamenta deputāta algai.
Mūža rente bijušajām augstākajām valsts amatpersonām tika ieviesta pēc 2024. gada atentāta mēģinājuma pret Fico. Pirms tam šāda pensija tika garantēta vienīgi bijušajiem prezidentiem.
2024. gadā parlaments atbalstīja arī Fico vadītās koalīcijas ierosinājumu likvidēt īpašo prokuratūru organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanai.
Valdība likvidēja arī policijas vienību, kas izmeklēja šādus noziegumus.
Šis lēmums tika asi kritizēts gan pašu mājās, gan ārvalstīs, un tūkstošiem slovāku izgāja ielās, lai pret to protestētu.
Daudzi no Fico līdzgaitniekiem bijuši iesaistīti korupcijas skandālos.