Tveice, varena uguņošana, aviošovs un gara Trampa uzruna: ASV svin 250. neatkarības gadadienu
ASV sestdien svin savas neatkarības 250. gadadienu, kam par godu paredzēti aviācijas paraugdemonstrējumi, vēl nepieredzēta mēroga uguņošana un "patiesi gara" prezidenta Donalda Trampa uzruna.
Svētku pasākumi paredzēti visā valstī, bet īpaši vērienīgas svinības gaidāmas Ņujorkā, Bostonā un Losandželosā.
Vašingtonā svinības no rīta ievadīs Neatkarības dienas parāde Nacionālajā alejā, kam visas dienas gaitā sekos dažādi citi svētku pasākumi.
Visu dienu virs galvaspilsētas varēs vērot kara lidmašīnas un helikopterus, un organizatori vēsta, ka kopumā paredzēti vairāk nekā 30 pārlidojumi.
Paredzēts, ka gaisa izrādē piedalīsies arī prezidenta lidmašīna "Air Force One", ko pavadīs bumbvedēji.
Neskatoties uz laika prognozēm, kas sola, ka temperatūra sasniegs 42 grādus pēc Celsija, Tramps paziņojis, ka par godu apaļajai gadadienai sacīs "patiesi garu runu, lai nodemonstrētu, ka [viņš] spēj visu".
Vakara programma ietver uguņošanu, kas, kā plānots, pārspēs visus līdzšinējos rekordus. Tā ilgs 40 minūtes, un paredzēts, ka no desmit vietām tiks izšauti 850 000 uguņošanas raķešu.
1776. gada 4. jūlijā tika pieņemta Savienoto Valstu Neatkarības deklarācija, kurā 13 Ziemeļamerikas kolonijas pasludināja savu neatkarību no Lielbritānijas.