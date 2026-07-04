VIDEO: Masīvs Ukrainas dronu uzbrukums Krievijā. Sanktpēterburgā atkal deg naftas terminālis
Krievijas varas iestādes apgalvo, ka ir notriekušas 72 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas uzbruka Sanktpēterburgas naftas terminālim.
Sanktpēterburgas gubernators Aleksandrs Beglovs apstiprinājis, ka naktī uz sestdienu, 4. jūliju, Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši Sanktpēterburgas naftas terminālim. Par to, atsaucoties uz sociālajos tīklos publicēto informāciju un gubernatora paziņojumu.
Pēc Beglova teiktā, 4. jūlija rītā Sanktpēterburga piedzīvoja plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu. Viņš apgalvoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas pilsētas apkārtnē notriekušas 72 Ukrainas dronus.
Vienlaikus Beglovs atzina, ka uzbrukums skāris naftas termināļa teritoriju pilsētas Kirovas rajonā. Viņš paziņoja, ka uzbrukuma radītās tehnogēnās sekas esot likvidētas.
Sociālajos tīklos publicētajās fotogrāfijās un videomateriālos termināļa teritorijā redzami vismaz trīs ugunsgrēka perēkļi.
Sanktpēterburgas naftas terminālis nodrošina Krievijas naftas eksportu caur Baltijas jūru. Tā pārkraušanas jauda ir aptuveni 12,5 miljoni tonnu gadā.
Kremlis tērē no naftas eksporta nopelnīto naudu kara turpināšanai pret Ukrainu, tāpēc naftas terminālis Sanktpēterburgā ir leģitīms mērķis Ukrainas aizsardzības spēkiem.
Ugunsgrēks naftas terminālī izcēlās jau 3. jūnijā, kad sākās tā dēvētais Pēterburgas starptautiskais ekonomikas forums.
Par dronu uzbrukumiem vēsta arī citviet Krievijā un krievu okupētajām teritorijām Ukrainā.
Belgorodas vietējās varasiestādes ziņo, ka nodarīti postījumi infrastruktūras objektiem, taču neprecizē, kādiem. Tajā pašā laikā ir ziņas par elektroapgādes un ūdensapgādes traucējumiem. Par cietušajiem ziņu nav.
"Telegram" kanāls "Pepel Belgorod" vēsta, ka pēc raķešu trieciena izcēlies ugunsgrēks termoelektrostacijā "Luč" un ka pilsēta un tās aglomerācija gandrīz pilnībā palikusi bez elektroapgādes.
"Pepel Belgorod" ziņo, ka raķešu triecieni faktiski vienlaicīgi doti arī gandrīz visām Belgorodas elektroapgādes tīkla apakšstacijām.
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apgalvo, ka virs reģiona notriekti 67 ukraiņu lidroboti.
Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz sestdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 389 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.