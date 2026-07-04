Putins militārā formā paziņo par Kostjantiņivkas ieņemšanu. Kā ir patiesībā?
Militārais eksperts skaidro, kāpēc Putins paziņojis par Konstjantiņivkas ieņemšanu, kas ir viens no pēdējiem Ukrainas bastioniem ceļā uz Doneckas apgabala Kramatorskas un Slovjanskas pilsētām.
Militārais eksperts Jans Matvejevs uzskata, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis par Krievijas armijas it kā īstenoto Konstantiņivkas ieņemšanu Doneckas apgabalā, lai novērstu sabiedrības uzmanību no smagās degvielas krīzes valstī.
Pēc Matvejeva domām, uz degvielas krīzes fona Putinam nepieciešams paziņot par "skaļu uzvaru" frontē. Tāpēc, kā viņš norāda, 3. jūlijā Putins atkal bija ģērbies militārā formā un uzklausīja Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova ziņojumu par Konstjantiņivkas "pilnīgu ieņemšanu".
Matvejevs pievērš uzmanību tam, ka Krievijas armijas vadība vairākkārt steigusies ziņot Putinam par kārtējās Ukrainas apdzīvotās vietas "ieņemšanu", lai gan vēlāk izrādījies, ka situācija frontē ir citāda. Kā piemēru viņš min Kupjansku Harkivas apgabalā, par kuras ieņemšanu Krievijas ģenerāļi Putinam ziņojuši vairāk nekā piecas reizes, lai gan pilsētu joprojām kontrolē Ukrainas Aizsardzības spēki.
Balstoties uz publiski pieejamo informāciju, Matvejevs uzskata, ka Ukrainas Bruņotie spēki joprojām kontrolē Konstjantiņivkas ziemeļu un ziemeļrietumu daļu. Pēc viņa vērtējuma, Ukrainas aizstāvji saglabā pozīcijas arī pilsētas centrā.
Līdzīgu vērtējumu pauž arī atvērtās informācijas avotu (OSINT) analītiķi, kuri uzskata, ka Krievijas karaspēks pagaidām nav ieņēmis Konstjantiņivku. Par to liecina arī "DeepState" publicētā frontes karte, kurā Krievijas spēki atzīmēti pilsētas pievārtē.
Krievijā paziņo par Kostjantiņivkas ieņemšanu
Krievija pektdien paziņoja, ka ir ieņēmusi Doneckas apgabala Kostjantiņivkas pilsētu, kas ir svarīgs postenis ceļā uz Ukrainas kontrolētajām Donbasa pilsētām.
Cīņa par šo pilsētu, kurā pirms kara dzīvoja 78 000 cilvēku, notiek kopš pērnā gada beigām.
"Kostjantiņivka ir pilnīgi ieņemta. Šī pilsēta tagad ir pilnīgi mūsu kontrolē," reportieriem sacīja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Krievijas diktators Vladimirs Putins uniformā, tiekoties ar ģenerālštābu, pateicās Krievijas karavīriem un paziņoja, ka Kostjantiņivkas ieņemšanai ir "liela stratēģiska nozīme". "Krievijas bruņotie spēki turpina stingri saglabāt stratēģisko iniciatīvu" frontē, apgalvoja Putins.
Krievijas spēku komandieris Antons Gruņiss sacīja, ka armija ir iesaistījusies "meklēšanas un likvidācijas operācijās pret izolētiem Ukrainas bruņoto spēku karavīriem, kas mēģina slēpties ēkās, pagrabos un drupās".
Kostjantiņivka ir viens no pēdējiem Ukrainas bastioniem ceļā uz Doneckas apgabala Kramatorskas un Slovjanskas pilsētām, kuru ieņemšana ir Krievijas galvenais mērķis Donbasā.