Asiņainā pagātne sašķeļ sabiedrotos: Ukraina piedāvā Polijai krīzes sarunas
Ukraina ierosinājusi Polijai rīkot vēsturnieku un garīdznieku tikšanos, lai normalizētu attiecības konfliktā saistībā ar Ukrainas Sacelšanās armiju (UPA), piektdien pēc sarunām Varšavā ar Polijas ārlietu ministru Radoslavu Sikorski pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Es ierosināju pretkrīzes pasākumu kopumu. Tas ietver konsultāciju uzsākšanu starp mūsu ārlietu ministrijām, Otrā pasaules kara vēsturnieku-ekspertu, kuri maijā piedalījās Polijas un Ukrainas vēsturnieku kongresā, tikšanās organizēšanu, kā arī vēršanos pie abu valstu reliģiskajiem līderiem, lai izmantotu viņu autoritāti mūsu divpusējā dialogā, lai risinātu delikātus jautājumus par mūsu vēsturisko pagātni," pavēstīja Sibiha.
"Es vēlreiz apstiprināju, ka Ukrainas militāro spēku izvēlētā vienības nosaukuma izvēle nesatur pretpoļu zemtekstu," norādīja Sibiha. "Mēs cienām citu tautu vēsturi un sagaidām, ka arī mūsu partneri tāpat izturēsies pret mūsu pašu vēsturi un neatkarību."
Ukrainas un Polijas attiecības pēdējā laikā saasinājušās jautājumā par Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) varoņu titula piešķiršanu kādai Ukrainas militārajai vienībai.
Ukrainas Īpašo operāciju spēku Neatkarīgais speciālo operāciju centrs "Ziemeļi", kas pašlaik cīnās pret Krieviju, 26. maijā tika nosaukts par "UPA varoņiem", lai "atjaunotu nacionālās armijas vēsturiskās tradīcijas". Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmums piešķirt šādu titulu izraisīja sašutumu Polijā, un to kritizēja politiķi no visa politiskā spektra.
Kamēr Ukrainas Sacelšanās armija (UPA) Ukrainā tiek godāta par tās lomu cīņā par valsts neatkarību, Polijā tā tiek saistīta ar Volīnijas slaktiņu, kas bija poļu civiliedzīvotāju masveida iznīcināšana. Šis jautājums ir viens no nepatīkamākajiem Ukrainas-Polijas attiecībās.
Volīnijas slaktiņš jeb Volīnijas traģēdija bija UPA veiktas etniskās tīrīšanas - poļu civiliedzīvotāju masveida iznīcināšana. Volīnija pirms Otrā pasaules kara bija sadalīta starp PSRS un Poliju, bet, sākoties karam, PSRS okupēja arī poļu Volīnijas daļu. Pēc tam, kad šī teritorija nonāca nacistiskās Vācijas okupācijā, 1943. gada 11. jūlijā ukraiņu nacionālistu partizānu armija UPA, kas iestājās par neatkarīgas Ukrainas izveidi, sāka organizētas Volīnijas poļu iznīcināšanas akcijas, kuru laikā, kā tiek lēsts, līdz 1945. gadam tika noslepkavoti 60 līdz 100 tūkstoši etnisko poļu. Atriebes uzbrukumos un tam sekojošā partizānu karā Volīnijā tika nogalināti arī divi līdz trīs tūkstoši ukraiņu. Vardarbībai pārsviežoties uz citiem reģioniem Polijas austrumos un dienvidos, kur toreizējais komunistiskais režīms sāka īstenot etniskās tīrīšanas, līdz 1947. gadam dzīvību zaudēja vēl aptuveni 20 000 ukraiņu.
Polijas un Ukrainas domstarpības vēl vairāk saasinājās pēc tam, kad Polijas prezidents Karols Navrockis atņēma Zelenskim Baltā ērgļa ordeni, kas ir Polijas augstākais valsts apbalvojums.