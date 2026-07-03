Nevainojama gaita? Video ar Trampu uzjundī runas par viņa veselības stāvokli
ASV prezidents Donalds Tramps nonācis pastiprinātas uzmanības lokā pēc tam, kad izplatījās video, kurā viņš redzams ejam pāri lidlauka peronam pirms iekāpšanas helikopterā “Marine One” Ziemeļdakotā. Kritiķi apgalvoja, ka prezidents izskatījies nestabils, savukārt Baltais nams noraidīja šīs spekulācijas un aizstāvēja Trampa “nevainojamo gaitu”.
Video tika uzņemts Trampa vizītes laikā Teodora Rūzvelta prezidentālajā bibliotēkā pēc viņa ierašanās ar Kataras dāvināto “Boeing 747”, kas pagaidām tiek izmantots kā pagaidu “Air Force One”.
Trump walks like a guy failing a sobriety test, then labors to get into a helicopter pic.twitter.com/14FwCY25vQ— Aaron Rupar (@atrupar) July 1, 2026
Vēlāk internetā strauji izplatījās arī senāks video, kurā Tramps, kāpjot pa lidmašīnas kāpnēm, nedaudz paklūp.
Remember when Joe Biden couldn’t walk up steps?— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 3, 2026
Oh wait, that was Trump. pic.twitter.com/aYpjddTbev
Daļa lietotāju ironizēja par Trampa vecumu un gaitu, saucot viņu par “ļodzīgu vecu vīru” un jokojot, ka viņam vajadzētu kāpņu vietā ierīkot eskalatoru. Citi savukārt steidzās viņu aizstāvēt, uzsverot, ka prezidents ātri atguvis līdzsvaru, pieķēries margām un turpinājis ceļu, nenokrītot.
Vairāki komentētāji salīdzināja šo brīdi ar iepriekš plaši apspriestajiem gadījumiem, kad, kāpjot lidmašīnas trapā, paklupa bijušais prezidents Džo Baidens, apgalvojot, ka Trampa gadījums neesot salīdzināms un ka viņa reakcija bijusi daudz veiklāka. Tikmēr citi norādīja, ka politiķu paklupšanu salīdzināšana aizēno daudz būtiskākas diskusijas par politiku, lēmumiem un valsts pārvaldību.