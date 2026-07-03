“Nav kritiski”: Putins noniecina degvielas krīzi, kamēr Krievija turpina graut Ukrainu
Neraugoties uz smagu degvielas trūkumu Krievijā, tās diktators Vladimirs Putins, šķiet, īpaši nesatraucas par Ukrainas arvien biežākajiem uzbrukumiem viņa valsts naftas pārstrādes rūpnīcām.
Viņš neveiksmes vienai no pasaules vadošajām naftas ieguvējvalstīm nosaucis par “nekritiskām”, noraidījis pamiera priekšlikumus un uzstājis, ka karš turpināsies, līdz tiks sasniegti viņa mērķi.
Putins uzbrukumus Krievijas enerģētikas objektiem raksturojis kā Ukrainas mēģinājumu novērst uzmanību no tās zaudējumiem kaujas laukā, lai gan analītiķi norāda, ka Krievijas spēku virzība pēdējos mēnešos ir apstājusies. Krievijas līderis, šķiet, uzskata, ka viņa valdība spēs nepieļaut, lai degvielas krīze grautu viņa autoritāti un atbalstu karam, ko viņš sāka pirms vairāk nekā četriem gadiem.
Kopš marta ziņots par vairāk nekā 50 Ukrainas uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem enerģētikas objektiem Krievijā un okupētajā Krimā. Ukrainas līderi norādījuši, ka šie triecieni paredzēti, lai izdarītu spiedienu uz Maskavu un piespiestu to izbeigt karu.
Vismaz šie uzbrukumi karu vēl jūtamāk atnesuši mājās miljoniem Krievijas iedzīvotāju, sagraujot Putina vēstījumu, ka konflikts neietekmē parasto cilvēku dzīvi viņa valstī.
Saskaņā ar konsultāciju uzņēmuma “Macro-Advisory” vadītāja Krisa Vīfera aplēsēm Krievija zaudējusi aptuveni trešdaļu savas naftas pārstrādes jaudas. Uzbrukumi radījuši ilgstošus bojājumus, kuru novēršana būs dārga.
Neraugoties uz ievērojamo pretgaisa aizsardzību, kas sargā Krievijas galvaspilsētu, viena no lielākajām Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcām cietusi divos triecienos. Otrais trieciens 18. jūnijā izraisīja ugunsgrēku, sabojājot būtisku aprīkojumu, kura remonts, kā ziņots, prasīs līdz gada beigām.
Tā kā benzīna ražošana Krievijā samazinājusies par aptuveni 17% — līdz 850 000 barelu dienā, liecina valdības statistika, daudzos reģionos ieviesta degvielas normēšana, bet autovadītājiem nācies stundām ilgi gaidīt rindās, lai uzpildītu degvielu. Lai mazinātu degvielas deficītu, valdība līdz gada beigām atļāvusi ražot zemākas kvalitātes benzīnu ar augstāku sēra saturu.
Krimā, ko Krievija 2014. gadā nelikumīgi anektēja no Ukrainas, degvielas trūkums bijis vissmagākais. Tur benzīna pārdošana privātpersonām periodiski apturēta pilnībā.
Putins aizvadītajā nedēļas nogalē vadīja valdības amatpersonu sanāksmi, lai apspriestu degvielas trūkumu.
Televīzijā pārraidītajos izteikumos viņš atzina, ka valsts piedzīvo “sarežģītu periodu”. Viņš solīja paātrināt enerģētikas objektu remontu un sacīja, ka Krievija apsvērs benzīna importu, lai kompensētu to, ko viņš raksturoja kā “pagaidu” trūkumu. Putins arī paziņoja, ka Krievijas ieroču rūpniecība palielinās pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanu, lai nākotnē atvairītu Ukrainas uzbrukumus.
Putins Ukrainas triecienus raksturoja kā mēģinājumu sašķelt Krievijas sabiedrību, apturēt Maskavas ofensīvu un piespiest Kremli sarunām ar “mūsu pretiniekam izdevīgiem nosacījumiem”. “Mēs viņiem šādu iespēju nedosim,” viņš teica.
Lai gan Putins apgalvoja, ka Ukrainas tāla darbības rādiusa triecieniem pa Krievijas naftas objektiem “nav absolūti nekādas ietekmes uz situāciju frontē”, Rietumu militārie analītiķi norāda, ka vidēja darbības rādiusa triecieni Krievijas armijai pēdējos mēnešos apgrūtinājuši militāro loģistiku un palēninājuši tās virzības tempu, atstājot kaujas lauku strupceļā.
Putins apgalvo, ka Krievijas spēki joprojām virzās uz priekšu aptuveni 1000 kilometru garajā frontes līnijā. Aizvadītajā nedēļas nogalē intervijā valsts televīzijai Putins minēja mazu ciemu un pat ielu nosaukumus Ukrainā.
Uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedāvājumu tikties Krievijas diktators atbildējis ar aicinājumu viņam ierasties Maskavā, kas Ukrainai nav pieņemams.
Pagājušās svētdienas intervijā Putins apgalvoja, ka Ukraina piedāvājusi ierobežot karadarbību līdz četriem reģioniem, kurus Krievija anektējusi, bet nekad nav pilnībā ieņēmusi: Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabaliem. Viņš sacīja, ka šo priekšlikumu noraidījis, jo tas atbrīvotu Ukrainas spēkus no citiem rajoniem, kuros Krievijas karaspēks guvis panākumus, un ļautu tos koncentrēt Krievijas uzbrukumu atvairīšanai četros dienvidaustrumu reģionos.
“Saskaroties ar katastrofālu personāla trūkumu, Ukrainas bruņotie spēki acīmredzot uzskata, ka tas varētu būt viņu glābiņš,” sacīja Putins. “Kijivas režīma glābšana neietilpst mūsu plānos.”
Kremlis paziņoja, ka šis piedāvājums izteikts pa konfidenciāliem kanāliem; Ukrainas amatpersonas publiski par šādu priekšlikumu nav runājušas.