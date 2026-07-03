Piecu stundu rinda! Ceļotājiem Eiropā jārēķinās ar ilgākām rindām jaunās robežkontroles sistēmas dēļ
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena atzinusi, ka "vēl ir diezgan daudz darba", lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar jauno automatizēto robežkontroles sistēmu trešo valstu pilsoņiem.
Eiropas lidostas un aviokompānijas šonedēļ brīdināja, ka jaunā ieceļošanas/izceļošanas sistēma (Entry/Exit System, EES) rada gaidīšanas laiku līdz pat piecām stundām, un mudināja Eiropas Savienību (ES) rīkoties nekavējoties, lai novērstu haosu vasaras ceļojumu sezonā.
Komentējot šo situāciju, Leiena atzina, ka sistēmas ieviešana, kas tika sākta pagājušajā gadā, ir tālu no ideālas. "Vēl ir diezgan daudz darba, kas jāpaveic, lai kopā ar dalībvalstīm atrisinātu šīs tehniskās problēmas," teica Leiena.
Sistēma tiek ieviesta pakāpeniski kopš 2025. gada oktobra, un to sāka Čehija, Igaunija un Luksemburga. EES aizstāja manuālo spiedogu iespiešanu pasēs: tagad trešo valstu valstspiederīgajiem, ieceļojot Šengenas zonā, tiek veikta biometriskā reģistrācija - viņi iesniedz fotogrāfiju un pirkstu nospiedumus. ES pilsoņi, uzturēšanās atļauju turētāji un diplomāti ir atbrīvoti no šīs procedūras.
EES izmanto ES valstis, izņemot Īriju un Kipru, kā arī citas valstis, kas ietilpst Šengenas zonā, tostarp Šveice, Norvēģija un Islande.
Kopš 2025. gada oktobra 108 miljoni cilvēku ir iebraukuši vai izbraukuši no ES, izmantojot šo jauno sistēmu. 44 000 cilvēkiem tika liegta iebraukšana, lielākoties tāpēc, ka trūka atbilstoša ceļošanas dokumenta vai vīzas, norādīja ES amatpersona.
Aviokompānijas un lidostas aicinājušas valstis nodrošināt iespēju pilnībā apturēt jauno pārbaužu veikšanu intensīvas satiksmes periodos. Prognozēts, ka Eiropas lidostas vasarā apkalpos līdz pat 40 miljoniem papildu pasažieru.
Eiropas lidostu padome (ACI), Eiropas aviokompāniju asociācija "A4E" un Starptautiskā gaisa transporta asociācija, kas apvieno vairāk nekā 360 aviokompānijas no visas pasaules, atbalstīja šo aicinājumu.
Eiropas Komisijai (EK) 7. jūlijā plānota tikšanās ar nozares pārstāvjiem, lai izvērtētu situāciju, atklāja ES amatpersona.
Tomēr Brisele centusies atspēkot kritiku, atgādinot, ka bloka dalībvalstis ir piekritušas šai reformai un apgalvojot, ka lielākajā daļā lidostu kavēšanās nav nemaz tik liela.