ES piemēro sankcijas sešām personām saistībā ar Navaļnija nāvi
Eiropas Savienības (ES) Padome piemērojusi sankcijas sešām personām, kas bija iesaistītas tā toksīna izstrādē, kas izraisīja Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija nāvi.
Eiropas Savienība (ES) norādīja, ka šīs personas, no kurām lielākā daļa ir zinātnieki un pētnieki, bija iesaistītas ķīmisko ieroču, jo īpaši epibatidīna, izstrādē, kas tika atrasts paraugos, kuri tika paņemti no Navaļnija ķermeņa pēc viņa nāves. Šī toksīna avots ir Dienvidamerikas raibvardes, un tas dabiskā veidā Krievijā nav sastopams.
Personām, kas iekļautas sankciju sarakstā, piemērota aktīvu iesaldēšana un aizliegts ieceļot ES.
Navaļnijs nomira cietumā Krievijas ziemeļos 2024. gada februārī. Opozicionārs izcieta 19 gadu cietumsodu, ko Kremļa oponenti uzskatīja par politiski motivētu.
Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnaja pērn paziņoja, ka divas neatkarīgas laboratorijas ir konstatējušas - viņas vīrs neilgi pirms nāves tika saindēts.
Krievijas opozicionāri Navaļnija nāvē vaino diktatoru Vladimiru Putinu.
Alekseja Navaļnija bēres Maskavā 2024. gada 1. martā
Alekseja Navaļnija bēres Maskavā 2024. gada 1. martā; viņu izvadīja ļaužu tūkstoši