Nepieļaujiet šo kļūdu! Par šķietami nevainīgu nodarbi Spānijā var saņemt 3000 eiro sodu
Jūlija sākumā, pašā vasaras atvaļinājumu sezonas karstumā, Spānijas varasiestādes izplatīja steidzamu brīdinājumu visiem ceļotājiem. Tūristiem atgādina, ka papildus paaugstinātajiem riskiem uz ceļiem arī vietējo pludmales noteikumu neievērošana šogad var pamatīgi iedragāt atvaļinājuma budžetu.
Spānijas iekšlietu ministrs sociālajos tīklos vērsās pie miljoniem cilvēku, kuri šobrīd dodas vasaras atvaļinājumā un ceļo ar automašīnu. "Pats svarīgākais ir droši sasniegt galamērķi," uzsvēra ministrs, aicinot autovadītājus nesteigties, pie stūres nelietot mobilās ierīces un regulāri ieturēt atpūtas pauzes.
Taču uzmanīgiem jābūt ne tikai tiem, kuri nomā automašīnas, bet arī pludmales atpūtas cienītājiem. Vairākos Spānijas reģionos stājušies spēkā stingrāki pludmales noteikumi, par kuriem ārvalstu tūristi nereti nemaz nezina.
Par bumbas spēlēšanu neatļautā vietā var draudēt iespaidīgs sods
Vairākos Spānijas reģionos ieviesti stingri ierobežojumi bumbas spēlēšanai pludmalēs. Ja atpūtnieki spēlē bumbu ārpus īpaši tam paredzētajām zonām, policija var piemērot sodu līdz pat 3000 eiro.
Situāciju sarežģī tas, ka Spānijā nav vienotu valsts mēroga pludmales noteikumu. Katra pašvaldība pati nosaka savus ierobežojumus un aizliegumus. Tas nozīmē, ka nodarbe, kas vienā pludmalē ir pilnībā atļauta, tikai dažu kilometru attālumā, kaimiņu pašvaldības pludmalē, var būt stingri aizliegta.
Svarīgi atcerēties, ka vietējo noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tāpēc, pirms plānot aktīvu atpūtu pludmalē, vienmēr jāpievērš uzmanība informatīvajām zīmēm un norādēm, vēsta "Postimees.ee".
Spānijas varasiestādes aicina visus ārvalstu tūristus, kuri plāno nomāt automašīnu vai atpūsties pludmalē, iepriekš iepazīties ar konkrētā reģiona noteikumiem, lai neparedzēti izdevumi nesabojātu atvaļinājumu.