Policija meklē sievieti, kura Monako mēģināja uzspridzināt sankcijām pakļautu miljonāru
Vācijā policija veikusi kratīšanu dzīvoklī, kur uzturējusies ukrainiete, kas tiek turēta aizdomās par saistību ar Monako notikušo sprādzienu, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolajevs un vēl divi cilvēki, piektdien paziņojusi Vācijas policija.
Aizdomās turamā vēl nav notverta. Pēc Monako varasiestāžu lūguma "ceturtdien tika pārmeklēts 39 gadus vecas ukraiņu sievietes īrētais dzīvoklis" Hesenes federālajā zemē, paziņoja policija. Hesenes policija paziņoja, ka tika pārmeklēts un konfiscēts arī transportlīdzeklis, ko izmantojusi aizdomās turētā. Policija arī paziņoja, ka ir savākti pierādījumi, kas tiks nodoti Monako varasiestādēm.
Interpola sarkanajā paziņojumā galvenā aizdomās turētā šajā lietā identificēta kā 39 gadus vecā Anastasija Berezovska, un Monako viņa tiek meklēta par slepkavības mēģinājumu, spridzekļa novietošanu uz publiskā ceļa ar noziedzīgu nolūku un noziedzīgu sazvērestību.
Pirmdienas vakarā kāda persona atstāja paciņu nelielas dzīvokļu ēkas vestibilā dažu soļu attālumā no Francijas robežas. Neilgi pēc tam vestibilā eksplodēja spridzeklis brīdī, kad tur ienāca trīs ēkas iemītnieki - kāds pāris un 13 gadus vecs pusaudzis, kas visi tika ievainoti.
Monako varasiestādes nav apstiprinājušas cietušo identitāti, bet droši avoti ziņoja, ka uzbrukums bija vērsts pret 58 gadus veco biznesmeni Vadimu Jermolajevu, kurš dzimis Ukrainā un tagad ir Kipras pilsonis, kā arī pret viņa partneri un dēlu.
Jermolajevs, kurš vismaz kopš 2021. gada ir Monako iedzīvotājs, ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. gada decembra saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krimas pussalā. Ukraina apgalvo, ka viņam bija alkohola tirdzniecības uzņēmums Krimā, par kuru viņš maksāja nodokļus Krievijai arī pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.