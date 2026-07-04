Putina reitings nedēļas laikā piedzīvojis straujāko kritumu kopš 2022. gada
Krievijas valsts Sabiedriskās domas izpētes centrs (VCIOM) ziņojis par strauju uzticības kritumu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.
Reitinga krituma temps ir lielākais kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Tikai vienas nedēļas laikā uzticības rādītājs samazinājies par 3,4 procentpunktiem – līdz 73,3%, kas, pēc VCIOM datiem, ir straujākais nedēļas kritums kopš 2022. gada.
Arī Putina darbības vērtējums samazinājies par 3,5 procentpunktiem – no 70,4% līdz 66,9%. VCIOM norāda, ka tik straujš šī rādītāja kritums iepriekš pēdējo reizi tika reģistrēts 2024. gada augustā.
Par prezidenta atbalsta mazināšanos ziņojis arī ar Kremli saistītais Sabiedriskās domas fonds (FOM). Saskaņā ar tā aptauju Putina darbību atbalsta 70% respondentu, kas, pēc fonda datiem, ir zemākais rādītājs kopš kara sākuma.
Vienlaikus pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri nav apmierināti ar Krievijas varasiestāžu darbu, kā arī to cilvēku skaits, kuru radinieki un paziņas pauž kritiku valsts vadībai.
Jāatzīmē, ka aptaujas tika veiktas līdz 28. jūnijam, proti, vēl pirms Krievijas varasiestādes publiski atzina degvielas deficītu vairākos valsts reģionos.