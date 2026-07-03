No amata atkāpies Moldovas premjers
Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu piektdien paziņojis par atkāpšanos no amata. Viņš norādīja, ka vairs nevar pildīt savus pienākumus "saskaņā ar saviem principiem un pārliecību".
62 gadus vecais Muntjanu, kas premjerministra amatā atradās astoņus mēnešus, plašāk nepaskaidroja savu lēmumu.
Moldovas prezidente Maija Sandu noliedza, ka Muntjanu darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. "Spekulācijas par to, ka viņš vēlējās cīnīties pret pārkāpumiem, bet viņam netika ļauts, ir nepatiesas," preses konferencē uzsvēra prezidente.
"Premjerministram bija visas iespējas vadīt valdību tā, kā viņš uzskatīja par vajadzīgu," viņa piebilda, norādot, ka bija cerējusi uz "lielāku iesaistīšanos" no Muntjanu puses "grūtu lēmumu pieņemšanā, kā arī uz spēcīgāku klātbūtni sabiedrībā, lai uzklausītu cilvēku bažas un izskaidrotu, kādas reformas mums jāveic un kāpēc tās ir nepieciešamas."
Muntjanu paliks valdības pagaidu vadītāja amatā, kamēr Sandu konsultēsies ar politiskajām partijām par jauna premjerministra iecelšanu.
Sandu izraudzījās ekonomistu un uzņēmēju Muntjanu premjerministra amatam ar mērķi stiprināt valsts ekonomiku.