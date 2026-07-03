Krievijas okupācijas spēki pie Pokrovskas sākuši izmantot jaunus dronus, kas aprīkoti ar "Starlink"
Pēc brigādes ģenerāļa Lasijčuka teiktā, Krievijas okupācijas spēki pie Pokrovskas sākuši izmantot jaunus trieciendronus BM-35, kas aprīkoti ar "Starlink" sakaru sistēmu. Viņš norāda, ka tos izmanto Krievijas bezpilota lidaparātu vienība "Rubikon".
Krievijas okupācijas spēki Doneckas apgabalā pie Pokrovskas sākuši izmantot jaunu trieciena dronu BM-35, kas aprīkots ar "Starlink" sakaru sistēmu. Par to intervijā "RBC-Ukraina" pastāstīja Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa desanta spēku 7. korpusa komandieris, brigādes ģenerālis Jevhens Lasijčuks.
Pēc Lasijčuka teiktā, dronus BM-35 Pokrovskas apkārtnē izmanto Krievijas bezpilota lidaparātu vienība "Rubikon", kas Krievijas armijā tiek uzskatīta par vienu no elitārajām.
Ukrainas ģenerālis raksturoja BM-35 kā irāņu drona "Shahed" analogu, taču mazāku izmēru. Viņš norādīja, ka drons, izmantojot "Starlink" sakaru sistēmu, mēģinājis uzbrukt Ukrainas Bruņoto spēku tehnikai ievērojamā attālumā no frontes līnijas, gandrīz dziļā aizmugurē.
Lasijčuks uzsvēra, ka Gaisa desanta spēku 7. korpuss joprojām kontrolē Pokrovskas ziemeļu nomali, lai gan šajā frontes sektorā pretinieks koncentrējis savu lielāko karaspēka grupējumu "Centrs".
Kaujās pie Pokrovskas piedalās Krievijas 41. un 51. armijas vienības.
Lasijčuks stāstīja, ka Krievijas karaspēks frontē izmanto nelielu trieciengrupu iefiltrēšanās taktiku. Grupās ir divi vai trīs karavīri, kuri cenšas izmantot reljefu un laikapstākļus, lai nepamanīti pietuvotos Ukrainas pozīcijām.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba informāciju 2. jūlijā Pokrovskas virzienā Krievijas spēki 39 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām. Kaujas notika Novooleksandrivkas, Bilickes un Rodinskes apkārtnē, kā arī Mirnes, Ševčenkas, Filijas, Kotlines un citu apdzīvoto vietu virzienā.