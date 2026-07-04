Ceļojums uz Indiju sievietei no Lielbritānijas beidzas ar lenteni un 38 parazītiem smadzenēs
Pirmo reizi Lourija Denmena saprata, ka kaut kas nav kārtībā, kad pēc tualetes apmeklējuma piedzīvoja šokējošu atklājumu – aptuveni metru garu lenteņa posmu.
"Tas izskatījās vienkārši pretīgi – kā plata līmlente ar tādiem kā robiņiem," stāsta 42 gadus vecā Karmārtenas (Carmarthen) iedzīvotāja.
Tas bija pirmais neirocisticerkozes simptoms. Slimības dēļ Lourijas smadzenēs attīstījās 38 parazīti, kas izraisīja nepanesamas galvassāpes, epileptiskas lēkmes un psihozi.
Viņa ir viena no nedaudzajiem cilvēkiem Apvienotajā Karalistē, kuriem katru gadu tiek diagnosticēta šī smadzeņu infekcija. To izraisa cūku lenteņa (Taenia solium) kāpuri.
Pēc vairākiem gadiem, kas bija nepieciešami, lai atgūtu veselību, Lourija nolēmusi savu smago pieredzi pārvērst par ko vērtīgu – viņa vēlas pievērst sabiedrības uzmanību šai retajai slimībai, raksta BBC.
Lourija, kura strādā mediju nozarē, 2007. gadā devās trīs mēnešus ilgā ceļojumā pa Indiju. Tieši tur, kā uzskata viņas ārstējošais ārsts – infektologs un mikrobiologs doktors Brendans Hīlijs (Brendan Healy) –, viņa, visticamāk, inficējās.
Pirms ceļojuma Lourija nolēma atteikties no gaļas, cerot tā samazināt risku saindēties ar pārtiku. Tomēr doktors Hīlijs uzskata, ka viņa, pati to neapzinoties, apēda pārtiku, kas bija piesārņota ar mikroskopiskām cūku lenteņa oliņām.
Tikai pēc trim gadiem – 2010. gadā – Lourija, apmeklējot kāda restorāna tualeti, pamanīja lenteni. Viņa to noskaloja tualetē.
Pēc tam Lourija vērsās pie ģimenes ārsta, taču fēču analīžu rezultāti bija normas robežās. Tā kā viņa jutās labi, dzīve turpinājās ierastajā ritmā.
Jau gada laikā Louriju sāka mocīt stipras galvassāpes. 2011. gadā viņai notika pirmā epileptiskā lēkme.
"Man kļuva arvien grūtāk izrunāt atsevišķus vārdus," viņa stāsta. "Nākošais, ko atceros, – pamodos ātrās palīdzības mašīnā. Es nespēju saprast, kas noticis un kāpēc tas noticis ar mani."
Pēc tam sekoja uzturēšanās slimnīcā, datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumi, pēc kuriem Louriju uzaicināja ierasties, lai pārrunātu rezultātus.
"Ārsts mani apsēdināja un teica: "Labi, mēs esam izvērtējuši izmeklējumu rezultātus un jūsu smadzenēs atraduši 38 parazītus," atceras Lourija.
"Gan es, gan mana mamma bijām pilnīgā šokā. Mēs tikai domājām: "Kas pie velna tas ir?""
Sākotnēji mediķi pieļāva, ka tā varētu būt toksoplazmoze – infekcijas slimība, ar kuru var inficēties, nonākot saskarē ar inficētu kaķu fekālijām.
Taču tad Lourijas mamma pajautāja, vai epileptiskā lēkme nevarētu būt saistīta ar lenteni, ko meita bija atklājusi gadu iepriekš. Pēc papildu izmeklējumiem mediķi viņai beidzot noteica diagnozi – neirocisticerkozi.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informāciju cilvēks var inficēties, uzņemot pārtiku, piemēram, jēlu vai nepietiekami termiski apstrādātu cūkgaļu, dzerot ar lenteņa oliņām piesārņotu ūdeni vai neievērojot higiēnas prasības.
Apvienotajā Karalistē šī slimība ir ārkārtīgi reta, un gandrīz visi saslimšanas gadījumi tiek konstatēti cilvēkiem, kuri pārcēlušies no reģioniem, kur šī infekcija ir plaši izplatīta.
"Tajā brīdī galvā ir neskaitāmi jautājumi, jo tu vienkārši nezini, kas tevi veselības ziņā sagaida," stāsta Lourija.
"Pārņem bailes par to, kas būs tālāk. Ar ko man nāksies saskarties? Kādas zāles man būs jālieto? Vai es vispār varēšu atgriezties darbā?"
Viņa slimnīcā pavadīja divas nedēļas, kuru laikā saņēma pretparazītu medikamentus un steroīdus.
Sākumā šķita, ka ārstēšana ir bijusi veiksmīga.
Vairākus gadus Lourija jutās labi – viņa kopā ar māsu devās ceļojumā uz Jaunzēlandi, pārcēlās dzīvot uz Bristoli, apmeklēja cirka nodarbības un skrēja pusmaratonus.
Taču tad viņa darbā pēkšņi zaudēja samaņu.
Izmeklējumi atklāja, ka ap parazītiem Lourijas smadzenēs izveidojušies plaši pietūkumi.
Pēc samaņas zaudēšanas viņa kļuva apjukusi, turklāt viņai sāka parādīties nejutīgums un tirpšanas sajūta dažādās ķermeņa daļās.
Drīz pēc tam Lourija bija spiesta pamest darbu un pārcelties dzīvot pie tēva uz Karmārtenu.
Viņai tika nozīmēta steroīdu terapija, kas būtiski izmainīja viņas ārējo izskatu. Dzīvei kļūstot arvien ierobežotākai, viņas pašsajūta pasliktinājās, līdz smagi cieta arī psihiskā veselība.
"Sākās paranoja un psihoze… Mani mocīja spēcīga trauksme un panikas lēkmes," stāsta Lourija, kura sešas nedēļas pavadīja neiropsihiatriskajā slimnīcā.
Pilnīga veselības atgūšana prasīja daudzus gadus. Pēc izrakstīšanās no slimnīcas Lourija joprojām jutās ļoti slikti, tāpēc atgriezās dzīvot pie tēva.
"Es vairs nejutos kā es pati. Arī izskatījos pavisam citādi, un man nemaz negribējās iziet no mājas," viņa stāsta.
Vēlāk Lourija Karmārtenā pabeidza mākslas sagatavošanas kursu, bet 2018. gadā jutās pietiekami stipra, lai atgrieztos Kārdifā un sāktu studēt interjera dizainu. Darbā viņa varēja atgriezties tikai 2022. gadā.
Lourijas ārstējošais ārsts doktors Brendans Hīlijs saka, ka viņas gadījums ir tāds, ar kādu ārsts sastopas reizi mūžā.
"Tas ir vienīgais šāda veida gadījums, ko savā praksē esmu redzējis. Turklāt slimība attīstījās daudzu gadu garumā," viņš sacīja.
Pēc ārsta teiktā, Lourijas gadījumu apsprieduši daudzi vadošie speciālisti gan Apvienotajā Karalistē, gan ASV.
"Es nedomāju, ka savas profesionālās karjeras laikā vēl kādreiz sastapšos ar līdzīgu gadījumu. Turklāt visā valstī ir daudzi infektologi, kuri savā mūžā neko tādu nekad neredzēs. Tik reta ir šī slimība," sacīja Hīlijs.
Pēc gadiem ilgas cīņas ar veselības problēmām parazīti Lourijas smadzenēs tagad ir pārkaļķojušies.
"Man netika veikta operācija, lai tos izņemtu no smadzenēm," viņa stāsta. "Ārsti skaidroja, ka tie pakāpeniski iet bojā un pārkaļķojas. Šobrīd tie visi ir pārkaļķojušies."
Doktors Brendans Hīlijs sacīja, ka Lourija saņēma ārstēšanu, kuras mērķis bija iznīcināt visus parazītu kāpurus, un tagad, par laimi, vissmagākais posms ir aiz muguras.
Kopš 2017. gada Lourijai vairs nav bijusi neviena epileptiskā lēkme, taču pretepilepsijas medikamenti viņai būs jālieto visu atlikušo mūžu.
Lourija, kura tagad dzīvo Kārdifā, saka, ka ir apņēmības pilna panākt, lai viņas smagajai pieredzei būtu arī pozitīva nozīme.
"Tagad vēlos virzīties uz priekšu un stāstīt cilvēkiem par šo slimību, lai veicinātu izpratni par to un no visa piedzīvotā rastos arī kas labs," viņa saka.
"Neviens nezina, kas viņu sagaida aiz nākamā stūra… Esmu laimīga, ka esmu dzīva, vesela un atkal labā fiziskajā formā. To es nekad neuztveru kā pašsaprotamu."