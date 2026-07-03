Karstuma viļņa laikā mirstība Francijā pieaugusi par trešdaļu
Francijā karstuma viļņa laikā no 22. līdz 28. jūnijam reģistrēto nāves gadījumu skaits pieaudzis par gandrīz 30%, liecina Francijas Sabiedrības veselības aģentūras publiskotie dati.
Šajā nedēļā, kad Franciju skāra postošā svelme, tika reģistrēts nāves gadījumu skaita pieaugums par 29,1%. Tas atbilst 2025 papildu nāves gadījumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, paziņoja aģentūra, vienlaikus norādot, ka šis skaitlis, visticamāk, ir "novērtēts par zemu".
Ziņojumā teikts, ka Parīzes reģionā nāves gadījumu skaits nedēļā, kas sākās 22. jūnijā, pieauga par 62%. Līdzīgs pieaugums reģistrēts arī Luāras reģionā.
Francijā vairāki politiķi pārmetuši valdībai nepietiekamus pasākumus, lai palīdzētu valstij tikt galā ar pieaugošajām temperatūrām. Zaļo partija ceturtdien ierosināja neuzticības balsojumu premjerministra Sebastjēna Lekornī valdībai.
Jūnijā Francijā valdīja rekordliels karstums, kas ilga aptuveni 11 dienas, un daudzviet gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija.