Ohaio pilsētu satriec šausminošs atklājums - necilvēcīgos apstākļos atrasti 16 bērni. FOTO
Tikai dažas dienas pēc tam, kad varasiestādes no netīrībā un antisanitāros apstākļos esošas mājas izveda 16 brāļus un māsas un aizturēja viņu vecākus un vecvecākus, nelielo Ohaio štata dienvidu ciematu nomoka viens jautājums: kā tas varēja notikt gadiem ilgi, nevienam to nepamanot, tepat līdzās?
Ģimenes kaimiņi mazajā Hamdenā, vietējo veikalu darbinieki, kuros ģimene iepirkās, un pat izmeklētāji, kuri ieradās notikuma vietā, joprojām skaļi vai pie sevis uzdod šo jautājumu. Taču līdz šim izmeklētāju publiskotā informācija nesniedz pilnīgu atbildi.
Bērni neapmeklēja skolu, ģimene pēdējo divdesmit gadu laikā vairākkārt pārcēlās uz citu dzīvesvietu, un kaimiņi stāsta, ka bērnus gandrīz nekad nav redzējuši. Kā norāda izmeklētāji, bērni lielākoties tika turēti vienā nelielā mājas istabā ārkārtīgi smagos un necilvēcīgos apstākļos.
"Tas viss notika tepat mūsu acu priekšā, un neviens nespēja viņiem palīdzēt agrāk," sacīja netālajā Makārturā (McArthur) esošā uzņēmuma "VC Farm & Floral" īpašniece, 27 gadus vecā Emīlija Kolinsa (Emily Collins), paužot nožēlu, ka šis gadījums ir pretrunā ar priekšstatu par saliedēto vietējo kopienu.
"Tas ir vienkārši neticami. Mūsu mazajā, idilliskajā pilsētiņā notiek tik daudz jauku lietu, bet tieši šis gadījums pievērš mums visas valsts uzmanību. Tas ir patiešām skumji," sacīja trīs bērnu māte.
Varasiestādes paziņoja, ka otrdien ieradās mājā, izmeklējot citu lietu, un tur atrada bērnus vecumā no pusotra līdz 18 gadiem. Daži no viņiem nespēja runāt.
Pēc izmeklētāju teiktā, septiņi bērni tika nogādāti slimnīcā, tostarp viens, kura stāvoklis bija kritisks. Ceturtdien informācija par viņu veselības stāvokli vēl nebija pieejama. Par bērniem pagaidu aizbildnību uzņēmušies bērnu tiesību aizsardzības dienesta darbinieki.
Advokāti aicina nesteigties ar secinājumiem
Par bērnu apdraudēšanu aizturēti četri cilvēki – bērnu vecāki un vecvecāki. 36 gadus vecais Gerijs Siderss jaunākais (Gary Siders Jr.), 73 gadus vecais Gerijs Siderss (Gary Siders), 33 gadus vecā Elizabete Sidersa (Elizabeth Siders) un 67 gadus vecā Kristīna Sidersa (Christina Siders) savu vainu neatzina. Tiesa katram noteica drošības naudu 300 000 ASV dolāru apmērā.
Bērnu māte Elizabete Sidersa apprecējās ar viņu tēvu Geriju Sidersu jaunāko, kad viņai bija 15 gadi, un visi 16 bērni ir šī pāra atvases, aģentūrai "Associated Press" pastāstīja viņas advokāts Tomass Stolijs (Thomas Stolly). Pēc advokāta teiktā, tiekoties ar klienti ceturtdien, viņa bijusi "raudulīga un pilnīgi izsmelta".
"Patiesībā pirmais, ko mana kliente man pajautāja, kad iegāju cietumā un iepazīstināju ar sevi, bija par viņas bērniem. Viņa jautāja, vai bērniem viss ir kārtībā, vai es zinu, kur viņi atrodas, un kad viņa varēs viņus atkal satikt," sacīja Stolijs.
"Uz šiem jautājumiem viņš nevarēja atbildēt, taču, manuprāt, daudz ko pasaka tas, ka viņas pirmā doma nebija: "Kad es varēšu izkļūt no cietuma?", bet gan: "Vai maniem bērniem viss ir kārtībā?""
Stolijs sacīja, ka viņa kliente pastāstījusi - visi 16 bērni piedzimuši apkārtnes slimnīcās un viņa sevi uzskata par pilna laika māti. Pēc 11. klases viņa pametusi vidusskolu, savukārt Gerijs Siderss jaunākais strādājis par pārtikas piegādātāju platformā "DoorDash" un vienlaikus meklējis citu darbu.
Stolijs piebilda, ka prokuratūra viņam vēl nav nodevusi lietā esošos pierādījumus, taču līdz šim viņš nav redzējis neko tādu, kas pamatotu Ohaio štata ģenerālprokurora Endija Vilsona (Andy Wilson) raksturojumu, ka šī ģimene ir "absolūts ļaunums".
"Ļaunums nozīmē apzinātu vēlmi nodarīt ļaunu, bet es Elizabetē neko tādu nesaskatīju," sacīja Stolijs.
Viņš piebilda: "Manuprāt, šis drīzāk ir stāsts par izolāciju, nevis par ļaunumu, un tā ir ļoti būtiska atšķirība. Ja cilvēks neko citu nav pieredzējis - un jāatceras, ka 15 gadu vecumā par pieaugušo dzīvi, mātes lomu vai laulību vēl zina ļoti maz -, tad šāda vide 17 vai 18 gadu laikā neizbēgami veido viņa pasaules uztveri."
Stolijs sacīja, ka Elizabete sevi nav raksturojusi kā upuri, taču piebilda: "Domāju, ka pagaidām vēl ir pāragri spriest, kas īsti tur notika."
"Lai gan virsraksti var šķist sensacionāli, aiz šī stāsta slēpjas reāli cilvēki. Tāpēc es aicinātu sabiedrību dot izmeklēšanai laiku un ļaut noskaidrot visus lietas apstākļus," sacīja Stolijs.
Arī vecākā Gerija Sidersa advokāts aicināja sabiedrību nesteigties ar secinājumiem.
"Mēs aicinām gan vietējo kopienu, gan ikvienu, kuru šī lieta interesē, nesteigties ar spriedumiem un ļaut izmeklēšanai ritēt savu gaitu, lai tiktu noskaidroti visi fakti," aģentūrai "Associated Press" sacīja Dorians Baums (Dorian Baum).
Savukārt Gerija Sidersa jaunākā un Kristīnas Sidersas advokāti komentārus sniegt atteicās.
Pa lauku ceļu pie mājas reti kāds brauca
Vīrietis, kurš dzīvo trīs mājas tālāk no Sidersu ģimenes, sacīja, ka pie viņu mājas "nav redzējis nevienu bērnu".
"Tā ir ļoti skumja situācija," sacīja 60 gadus vecais Džozefs Stjuarts (Joseph Stewart), kurš šajā "klusajā apkaimē" dzīvo jau sešus gadus.
Varasiestādes nav atklājušas, kāda tieši cita izmeklēšana otrdien viņus noveda līdz šai mājai. Tomēr tiesas dokumenti liecina, ka tajā pašā dienā pret Geriju Sidersu jaunāko tika izdots apcietināšanas orderis saistībā ar apsūdzībām par nepiedienīgu atkailināšanos. Apsūdzības saistītas ar iespējamiem incidentiem četrās maija dienās. Savu vainu viņš nav atzinis.
Ceturtdien mājas logi un durvis, kas iepriekš nebija aizslēgti, bija aiznagloti ar dēļiem. Māja atrodas aptuveni 97 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Kolumbusas (Columbus). Pie tās joprojām bija redzama policijas norobežojošā lente un atkritumu kaudzes.
Iepriekšējā dienā vienas no mājas durvīm bija pavērtas, un iekšpusē bija redzamas atkritumu kaudzes un bērnu rotaļlietas. Koka terase un pagalms bija piekrauti ar izmestām automašīnu riepām, bērnu barošanas krēsliņu un citiem krāmiem.
Māja atrodas pie nomaļa ceļa līdzās stāvam dzelzceļa uzbērumam, pa kura sliedēm dārdot kursē kravas vilcieni uz mazāk nekā tūkstoti iedzīvotāju lielā Hamdenas ciemata dzelzceļa šķirotavu. Tuvākās kaimiņu mājas no tās šķir koki un bieza krūmāja josla, taču pati māja no ceļa ir labi saskatāma.
Bērni nebija reģistrēti skolā
Izmeklētāji norādīja, ka ģimene pēdējo divdesmit gadu laikā vairākkārt pārcēlusies pa Ohaio štata dienvidiem un, šķiet, centusies neatstāt pēdas medicīnas vai valsts iestāžu dokumentos. Vintonas apgabala vietējais skolu districts, kas ir vienīgais šajā apkārtnē, paziņoja, ka tā rīcībā nav nekādu ziņu par to, ka kāds no bērniem jebkad būtu bijis reģistrēts skolā.
"Šie cilvēki ļoti prasmīgi slēpa bērnus," trešdien sacīja Ohaio štata ģenerālprokurors Endijs Vilsons.
To, ka bērni neapmeklēja skolu un acīmredzot arī regulāri nenonāca mediķu redzeslokā, visticamāk, veicināja tas, ka šī smagā situācija tik ilgi palika neatklāta, sacīja Ohaio Universitātes asociētā profesore Žaklīna Jāna (Jacqueline Yahn).
"Ja bērni ir izolēti un nepiedalās sabiedriskajā dzīvē, nav neviena speciālista, kurš spētu pamanīt brīdinājuma pazīmes," sacīja Jāna, kura specializējas lauku izglītības un nabadzības jautājumos. "Profilaktiskās veselības pārbaudes tā sauc ne velti - to laikā tiek vērtēta bērna veselība un attīstība."
Izmeklētāji arī pārbauda, vai par šo ģimeni iepriekš kādreiz bijusi ziņots bērnu aizsardzības dienestiem.
Pēc izmeklētāju teiktā, bērni lielāko daļu laika pavadīja aptuveni 3,5 x 3,5 metrus lielā istabā, kur visapkārt atradās cilvēku izkārnījumi. "Viņi izskatījās gandrīz kā savvaļā uzauguši dzīvnieki. Tas bija šausmīgi," sacīja Vilsons.