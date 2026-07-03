ASV brīdina Poliju par iespējamu Krievijas uzbrukumu jau tuvākajos mēnešos
ASV brīdinājušas Poliju, ka Krievija jau šogad varētu uzbrukt Polijai vai kādai no Baltijas valstīm. Uzbrukuma gadījumā Rietumvalstis būtu spiestas pārtraukt militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai laikā, kad turpinās Krievijas karš pret Ukrainu.
Vašingtona brīdinājusi, ka Krievija aktīvi gatavo iespējamu uzbrukumu Polijai, kura mērķis būtu pārbaudīt NATO gatavību aizstāvēt savas dalībvalstis.
Saskaņā ar Polijas izdevuma "Onet" informāciju, atsaucoties uz avotiem, kas ir tuvu Polijas prezidentam Karolam Navrockim, iespējamā operācija tuvāko mēnešu laikā varētu būt vērsta pret Polijas teritoriju.
Kā norāda avoti, Maskavas galvenais mērķis būtu radīt spriedzi NATO aliansē un panākt, lai Rietumvalstis pārtrauktu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai laikā, kad turpinās Krievijas karš pret Ukrainu.
Pēc prezidenta administrācijai pietuvināta avota teiktā, ASV amatpersonas ir informējušas Poliju par Vladimira Putina iespējamiem militāras rīcības plāniem NATO austrumu flangā, un starp iespējamajiem mērķiem minēta arī Baltijas valstu un Polijas teritorija.
Kā norāda avoti, Maskavā tiek izskatīti vairāki iespējami uzbrukuma scenāriji. To vidū ir bezpilota lidaparātu triecieni kritiskās infrastruktūras objektiem, piemēram, energoapgādes objektiem, kā arī imitēti aviācijas uzbrukumi, kuru mērķis būtu pārbaudīt Polijas pretgaisa aizsardzības reaģēšanas spējas.
Polijas izlūkdienestu avoti norāda, ka viens no nopietnākajiem iespējamajiem scenārijiem būtu hibrīduzbrukums pierobežas reģionā.
Par iespējamu draudu tiek uzskatīts arī Krievijas vai Baltkrievijas bruņoto spēku ierobežots iebrukums, kas varētu tikt īstenots no Kaļiņingradas apgabala vai Baltkrievijas teritorijas.
Pēc avotu teiktā, Kremlis šādu robežas pārkāpšanu varētu skaidrot kā nejaušu navigācijas kļūdu GPS darbības traucējumu dēļ vai pasniegt to kā ārkārtas helikoptera glābšanas operāciju.
Saskaņā ar "Onet" sniegto informāciju šādas rīcības mērķis būtu panākt diplomātisku iesaisti, izmantojot militāras konfrontācijas draudus, un panākt vienošanos par spēku atvilkšanu. Izdevuma vērtējumā tas būtu izdevīgs iznākums Kremlim.
"Onet" norāda, ka Krievija šādu sarunu laikā, visticamāk, pieprasītu Rietumiem pārtraukt militāro atbalstu Ukrainai apmaiņā pret savu spēku atkāpšanos no Polijas teritorijas.
Izdevuma ieskatā NATO nelabvēlīgākais scenārijs būtu tāds, kurā Krievija vienlaikus iedragātu Polijas suverenitāti, radītu iespaidu, ka NATO nespēj efektīvi aizsargāt savas dalībvalstis, un panāktu militārās palīdzības pārtraukšanu Ukrainai, izvairoties no plaša mēroga militāras konfrontācijas.
Kā norāda "Onet", nesenās domstarpības starp Poliju un Ukrainu par vēstures jautājumiem un konkurenci lauksaimniecības nozarē varētu būt iespēja, ko Vladimirs Putins cer izmantot savā labā.
Nesen Latvijas teritoriālajos ūdeņos notikušās jūras spēku mācības, kurās piedalījās ASV Jūras spēku un Jūras kājnieku korpusa vienības, tika vērtētas kā apzināts signāls Maskavai, ka jebkāds uzbrukums NATO austrumu flangam nozīmētu arī uzbrukumu ASV karavīriem.
Polijas Aizsardzības ministrijas amatpersonas apstiprinājušas, ka valsts jau sarīkojusi militārās mācības, kuru mērķis bija demonstrēt NATO spēju operatīvi reaģēt uz jebkādu provokāciju.
Vācijas Gaisa spēku komandieris Holgers Neimans pagājušajā mēnesī paziņoja, ka Vācija aizstāvēs "katru collu" NATO teritorijas, tostarp Poliju, ja radīsies nepieciešamība īstenot kolektīvās aizsardzības pasākumus.
Vācijas Gaisa spēku komandieris kā iespējamos mērķus militāra konflikta gadījumā minēja objektus Kaļiņingradas apgabalā, Sanktpēterburgas Jūras spēku infrastruktūru, kodolobjektus Kolas pussalā un Krievijas Melnās jūras flotes bāzes.