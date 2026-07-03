Zelenskis sūta ārlietu ministru Sibihu uz Poliju, lai mēģinātu rast atrisinājumu diplomātiskajam saspīlējumam
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha tiksies ar Polijas ārlietu ministru Radoslavu Sikorski, lai pārrunātu abu valstu divpusējās attiecības.
Piektdien, 3. jūlijā, Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha Polijā tiksies ar savu Polijas kolēģi Radoslavu Sikorski, lai pārrunātu jautājumus, kas izraisījuši diplomātisko saspīlējumu abu valstu attiecībās. Par to ziņo "Polskie Radio".
Informāciju, ka 3. jūlijā Sikorskis tiksies ar Sibihu, "Polskie Radio" apstiprināja Polijas Ārlietu ministrijas pārstāvis Maciejs Vēvjurs. Pēc viņa teiktā, abu ministru tikšanās notiks Varšavā.
Saskaņā ar Polijas mediju rīcībā esošo neoficiālo informāciju Sikorskis un Sibiha apspriedīs Polijas un Ukrainas divpusējās attiecības, kā arī jautājumus, kas saistīti ar Otrā pasaules kara laikā Volīnijā notikušajiem traģiskajiem notikumiem.
Tiek pieļauts, ka Ukrainas ārlietu ministrs rosinās iemūžināt Ukrainas Tautas Republikas ģenerāļa Marka Bezručko piemiņu. Viņš 1920. gadā sadarbojās ar Polijas armiju cīņā pret boļševikiem.
Kā raksta "Polskie Radio", diplomātiskais saspīlējums starp Kijivu un Varšavu saasinājās pēc tam, kad 26. maijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ukrainas Bruņoto spēku Atsevišķajam Speciālo operāciju centram "Ziemeļi" piešķīra Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) varoņu goda nosaukumu.
Pēc tam Polijā izskanēja informācija, ka Zelenskim atņemts Polijas Baltā ērgļa ordenis.
Pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas teiktā, Polija un Ukraina ir gatavas diplomātisko domstarpību risināt bez starpnieku iesaistes, taču Lietuvas prezidents ir gatavs uzņemties starpnieka lomu, ja abas puses to lūgs.