Okupācijas vara steidzami izved no Krimas svarīgus dokumentus un tehniku, Krievijā gatavojas ukraiņu desantam
Partizānu kustības "Atesh" aģenti informē, ka okupācijas administrācijām Krimā dots rīkojums steidzami izvest no pussalas visus svarīgos dokumentus un tehniku.
Partizānu kustība "Atesh" paziņojusi, ka Krievijas ieceltajām okupācijas administrācijām Kerčā un Feodosijā dots rīkojums līdz 3. jūlija beigām izvest vērtīgus dokumentus un tehniku. Organizācija norāda, ka šī informācija saņemta no tās aģentiem uz vietas.
Pēc "Atesh" sniegtās informācijas administrāciju darbiniekiem arī dots rīkojums 4. jūlijā neierasties darbā. Tiek apgalvots, ka līdzīgus norādījumus saņēmušas arī vairākas citas okupācijas pārvaldes iestādes Krimā.
Turklāt partizānu kustība apgalvo, ka daļa amatpersonu, kurām bija pieejams dienesta transports un degviela, noformējušas atvaļinājumu vai darbnespējas lapu un pametušas pussalu, dodoties uz Krasnodaras novadu.
Par šo lēmumu oficiāli iemesli nav sniegti, taču tie pieņemti laikā, kad Krimā, kā norāda "Atesh", saasinās situācija.
Partizānu kustības vērtējumā krīzi izraisījuši sistemātiski Ukrainas triecieni Krievijas armijas objektiem, loģistikas centriem un transporta maršrutiem, kā arī enerģētikas infrastruktūrai. Tiek apgalvots, ka tādēļ pussala pakāpeniski kļūst arvien izolētāka un Krimā radies degvielas un atsevišķu pārtikas produktu deficīts.
Krievija gatavojas Ukrainas desantam Krimā
Krievijā notikusi vadības un štāba kara spēle "Krimas modinātājs", kurā izspēlēts scenārijs par iespējamu Ukrainas Bruņoto spēku vienību desanta izsēšanos okupētajā Krimā. Par to, atsaucoties uz Krievijas militāro ekspertu, atvaļināto pulkvedi Viktoru Murahovski, ziņo "The Insider".
Murahovskis ziņo, ka mācībās rezerves un atvaļinātie virsnieki modelējuši abu pušu rīcību – nosacītais pretinieks izmantojis mūsdienīgus izlūkošanas un trieciena līdzekļus, savukārt aizstāvji trenējušies atvairīt iespējamo uzbrukumu.
"The Insider" norāda, ka Murahovskis publikācijai pievienojis Krimas karti, kurā atzīmēti iespējamie uzbrukuma maršruti no Melnās jūras ziemeļrietumu daļas un Odesas virziena, kā arī Krievijas karaspēka aizsardzības shēma ap Sevastopoli, Kerču un citām pussalas teritorijām.
Izdevuma vērtējumā mācību scenārijs paredzēja nevis klasisku desanta operāciju, bet gan mūsdienīgu, ātru, kombinētu militāro operāciju, kurā tiktu izmantoti bezpilota lidaparāti, augstas precizitātes tālas darbības ieroči un ātrgaitas kuteri.