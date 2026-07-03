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Pēc Krievijas masīvā trieciena Kijivai bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 30
Bojāgājušo skaits pēc Krievijas masīvā raķešu un dronu uzbrukuma Ukrainas galvaspilsētai Kijivai jūlija sākumā pieaudzis līdz 30 cilvēkiem, ziņo Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienests.
Glābēji līdz piektdienas rītam zem sagrauto dzīvojamo ēku drupām atraduši vēl trīs bojāgājušos. Tiek pieļauts, ka cietušo un mirušo skaits vēl palielināties, jo glābšanas darbi turpinās.
Pēc uzbrukuma, kas notika naktī uz ceturtdienu, ievainoti gandrīz 90 cilvēki. Krievijas triecienā tika bojātas dzīvojamās ēkas un cita civilā infrastruktūra, liecina Ukrainas amatpersonu sniegtā informācija.