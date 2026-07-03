Venecuēlā zemestrīču upuru skaits pārsniedzis 2500
Pagājušajā nedēļā Venecuēlu satricinājušajās divās spēcīgajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 2595 cilvēkiem, ceturtdien paziņoja Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa.
Rodrigesa preses konferencē arī pavēstīja, ka zemestrīcēs ievainoti vairāk nekā 12 400 cilvēku.
24. jūnija vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces. Tām sekoja simtiem pēcgrūdienu. Lai gan pēcgrūdienu biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdināja, ka vēl pastāv jaunas stipras zemestrīces risks.
Zemestrīcēs Izdzīvojušo cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast. Tūkstošiem cilvēku vēl ir pazuduši bez vēsts.
Ceturtdien astoņas dienas pēc zemestrīces tika izglābts 43 gadus vecs vīrietis, kuru glābēji izvilka dzīvu no sagruvušas ēkas drupām.
Valdība nav minējusi bez vēsts pazudušo cilvēku skaitu, bet ANO lēš, ka viņu varētu būt ap 50 tūkstošiem.
Varas iestādes paziņoja, ka 13 000 cilvēku ir zaudējuši pajumti. Daudzi no viņiem pavada naktis teltīs, parkos un klajās vietās.