Putins gatavojas Ukrainas atbildes gājienam, nolīdzis 800 cilvēku apsardzi
Pēc asiņainā slaktiņa sarīkošanas Kijivā pašā jūlija sākumā Krievijas prezidents Vladimirs Putins būtiski palielinājis savu personīgo apsardzes komandu, kas tagad pārsniedz 800 cilvēkus.
Saskaņā ar jauno rīkojumu Krievijas Federālā apsardzes dienesta (FSO) centrālajā aparātā strādās 812 cilvēki, salīdzinot ar līdzšinējiem 785.
Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā FSO centrālā aparāta darbinieku skaits nebija mainīts gandrīz 13 gadus. Tagad tas palielināts jau ceturto reizi, kas, pēc ārvalstu mediju vērtējuma, liecina par būtisku drošības pasākumu pastiprināšanu ap Krievijas prezidentu.
FSO ir atbildīgs par Krievijas prezidenta, viņa ģimenes locekļu un citu augstāko valsts amatpersonu aizsardzību. Dienesta darbinieki apsargā prezidenta rezidences, pavada viņu ārvalstu un vietējos braucienos, kā arī nodrošina valsts sakaru sistēmu darbību.
Laikraksts The Telegraph, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka pēdējos mēnešos būtiski pastiprināti arī citi drošības pasākumi. Tiek ziņots, ka darbiniekiem, kuri strādā Putina tuvumā, aizliegts izmantot mobilos telefonus, viedpulksteņus un sabiedrisko transportu, bet daļai apsardzes darbinieku mājās uzstādītas papildu drošības sistēmas. Medijs norāda, ka šie pasākumi saistīti ar bažām par iespējamiem dronu uzbrukumiem, kā arī iespējamiem atentāta vai valsts apvērsuma draudiem.