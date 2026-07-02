Norvēģijā uz neapdzīvotas salas atrasts nezināma vīrieša līķis; policija lūdz starptautiskās sabiedrības palīdzību
Norvēģijas ziemeļos, neapdzīvotā Lofotu arhipelāga salā, atrastas kāda vīrieša mirstīgās atliekas. Norvēģijas policija pieļauj, ka bojāgājušais varētu būt ārzemnieks, un lūdz starptautiskās sabiedrības palīdzību viņa atpazīšanā.
Vīrieša mirstīgās atliekas jūnija vidū atrada vides sakopšanas organizācijas "In The Same Boat" brīvprātīgais, kurš tobrīd vāca atkritumus salas pludmalē. Organizācijas pārstāvji Norvēģijas sabiedriskajai raidorganizācijai NRK atzina, ka viņu komandas ik gadu sakopj aptuveni 70% Norvēģijas piekrastes, tādēļ brīvprātīgajiem diemžēl ir jābūt morāli gataviem arī šādiem baisiem atradumiem.
Atraduma detaļas un īpašās pazīmes
Sākotnējie tiesu medicīniskās ekspertīzes dati liecina, ka vīrietis ūdenī pavadījis vismaz vienu, bet ne ilgāk par četrām nedēļām. Lai palīdzētu identificēt personu, policija ir publiskojusi bojāgājušā aprakstu un viņa personīgo mantu fotogrāfijas:
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Vecums: aptuveni 40 līdz 60 gadi;
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Augums: neierasti garš – ap diviem metriem;
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Apavi: liela izmēra (48. izmērs) "Tommy Hilfiger" zīmola apavi;
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Rotaslietas: baltā zelta gredzens, ko rotā viens zils un viens balts akmens;
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Pulkstenis: "Casio G-Shock" digitālais rokas pulkstenis ar melnu siksniņu.
Izmeklētāji neizslēdz ārvalstnieka versiju
Tā kā attiecīgajā reģionā neviens neatbilst šim aprakstam un nacionālajos reģistros nav atrastas nekādas DNS sakritības, izmeklētāji meklē pavedienus ārpus valsts robežām. Policijas pārstāvis uzsver, ka likumsargi nopietni izskata versiju par ārvalstu pilsoni, tādēļ informācija un fotogrāfijas ar bojāgājušā mantām šobrīd tiek plaši izplatītas starptautiskajā telpā, cerot, ka kāds atpazīs zīmīgās lietas.