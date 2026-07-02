Zaharova ciniski iesmej par "briesmīgo nakti" Kijivā
Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova ciniski reaģējusi uz 2. jūlija naktī notikušo masīvo raķešu un dronu triecienu Kijivai, kurā gāja bojā vairāk nekā 20 civiliedzīvotāju.
Neskatoties uz acīmredzamiem dzīvojamo māju un civilās infrastruktūras postījumiem, ministrijas pārstāve apgalvo, ka Krievijas karaspēks esot devis triecienus tikai "militāriem objektiem".
Marija Zaharova savā "Telegram" kanālā komentējusi Kijivas mēra Vitālija Kļičko teikto, kurš pārdzīvoto nosauca par "briesmīgu nakti" un "līdz šim vērienīgāko uzbrukumu".
"Pat Kļičko šoreiz spēja skaidri noformulēt. Varu piebilst tikai vienu: nevis pa mierīgo Kijivu, bet pa militāri stratēģiskiem mērķiem, kurus Kijivas režīms izmantoja mierīgo iedzīvotāju nogalināšanai," paziņoja Zaharova.
Tikmēr Ukrainas varasiestādes un glābšanas dienesti ziņo par plašiem civilās infrastruktūras postījumiem – sagrautām daudzstāvu dzīvojamām ēkām, privātmājām un citiem ar militāro jomu nesaistītiem objektiem.
Desmitiem upuru un masīvs gaisa trieciens
Pēc jaunākajiem datiem, Krievijas spēku īstenotajā uzbrukumā Kijivai gājuši bojā vismaz 20 cilvēki, bet vēl aptuveni 100 guvuši dažāda smaguma ievainojumus.
Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēki informē, ka naktī uz 2. jūliju Krievija īstenojusi vienu no pēdējā laika masīvākajiem gaisa uzbrukumiem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām izdevās iznīcināt 48 raķetes un 476 dažāda tipa bezpilota lidaparātus, taču galvenais ienaidnieka trieciens bija vērsts tieši pret valsts galvaspilsētu.