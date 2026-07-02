Specvienības pret pūli - Albānijā izceļas nežēlīgas sadursmes Trampa ģimenes kūrorta dēļ
Albānijā ceturtdien pie parlamenta Tirānā izcēlās vardarbīgas sadursmes starp policiju un demonstrantiem, kuri iestājas pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trampa ģimeni.
Protesti pret šo projektu sākās maija beigās. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljardus ASV dolāru vērtā viesnīca, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku videi un tuvumā esošajai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gājputniem, tostarp simtiem flamingo. Pretestību šim projektam ir papildinājusi neapmierinātība ar korupciju un prasības premjerministram Edi Ramam atkāpties.
Šonedēļ protesti pie parlamenta notikuši jau divreiz. Ziņu aģentūra AFP novēroja, ka šodien protestu vietā ieradās specvienības policisti, un izcēlās protestētāju un policistu sadursmes.
Policija izmantoja asaru gāzi, piparu gāzi un ūdens lielgabalus, lai izkliedētu pūli, un daži protestētāji mēģināja izlauzties cauri policistu rindām. Policija paziņoja, ka deviņi policisti guvuši ievainojumus, bet neatklāja aizturēto skaitu. Vietējie mediji ziņoja, ka aizturēti aptuveni 20 cilvēki.
Vienai policijas automašīnai, kas bija novietota netālu no demonstrācijas vietas, tika izsisti logi. Otrdien protestētāji apmētāja policijas automašīnas ar olām un tika aizturēti seši cilvēki. Šī vardarbība ir izteikts kontrasts pārsvarā mierīgajām protesta akcijām, kas Tirānā notiek gandrīz katru dienu, piesaistot tūkstošiem cilvēku.