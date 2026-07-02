"Putins zaudē karu!" Zelenskis pēc asiņainā slaktiņa Kijivā brīdina par vēl smagākiem uzbrukumiem
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir problēmas gan frontē, gan ekonomikā, tāpēc viņš pastiprinās uzbrukumus Ukrainai, uzskata Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Putins zaudē karu, viņam ir problēmas - gan frontē, gan ekonomikā. Acīmredzams, ka viņš tikai pastiprinās uzbrukumus Ukrainai, jo īpaši izmantojot ballistiskās raķetes," žurnālistiem vienā no Krievijas triecienu vietām Kijivā sacīja Zelenskis. Ar katru uzbrukumu Krievija izmanto arvien vairāk raķešu, viņš piebilda.
⚡️ Zelensky: “Russia will get a response for today’s strike on Kyiv — that is beyond doubt”— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026
“We are for a just peace, a just end to the war, and until there is none — for just responses,” Zelensky said when asked whether there would now be a response targeting Moscow.
He added… https://t.co/9o84UTKavX pic.twitter.com/CQWlUglLRs
Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai Kijiva veiks atbildes triecienus, Zelenskis sacīja, ka atbilde neapšaubāmi sekos.
Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kijivā nogalināts vismaz 21 cilvēki un gandrīz 90 guvuši ievainojumus, ziņo Ukrainas amatpersonas.