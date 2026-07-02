"Putins zaudē karu!" Zelenskis pēc asiņainā slaktiņa Kijivā brīdina par vēl smagākiem uzbrukumiem
Foto: Federico Quintana/SIPA
Krievijas raķešu un dronu triecienos Kijivai nogalināti 20 cilvēki.
Pasaulē

"Putins zaudē karu!" Zelenskis pēc asiņainā slaktiņa Kijivā brīdina par vēl smagākiem uzbrukumiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir problēmas gan frontē, gan ekonomikā, tāpēc viņš pastiprinās uzbrukumus Ukrainai, uzskata Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Putins zaudē karu!" Zelenskis pēc asiņainā slakti...

"Putins zaudē karu, viņam ir problēmas - gan frontē, gan ekonomikā. Acīmredzams, ka viņš tikai pastiprinās uzbrukumus Ukrainai, jo īpaši izmantojot ballistiskās raķetes," žurnālistiem vienā no Krievijas triecienu vietām Kijivā sacīja Zelenskis. Ar katru uzbrukumu Krievija izmanto arvien vairāk raķešu, viņš piebilda.

Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai Kijiva veiks atbildes triecienus, Zelenskis sacīja, ka atbilde neapšaubāmi sekos.

Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kijivā nogalināts vismaz 21 cilvēki un gandrīz 90 guvuši ievainojumus, ziņo Ukrainas amatpersonas.

Tēmas

KrievijaVolodimirs ZelenskisKijivaUkrainaVladimirs Putins

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