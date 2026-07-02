Pēc vietējo mediju sākotnējām ziņām, varētu būt nokritis Ukrainas drons.
Pasaulē
Šodien 19:46
Bīstams incidents pie Melnās jūras: Turcijā nogāzies un eksplodējis ar sprāgstvielām pildīts drons
Turcijā netālu no Melnās jūras piekrastes pilsētas Trabzonas nogāzies un eksplodējis bezpilota lidaparāts, kas, pēc vietējo mediju sākotnējām ziņām, varētu būt Ukrainas drons.
Incidents notika trešdien. Drons ietriecās kokā un eksplodēja, un tā atlūzas nogāzās uz ceļa. Notikuma vietā ieradās tiesībsargājošās iestādes un savāca atlūzas.
Saskaņā ar provizoriskiem secinājumiem bezpilota lidaparāts, kas, iespējams, ir Ukrainas izcelsmes, varētu būt pārvadājis apmēram piecus kilogramus sprāgstvielu. Izmeklēšana turpinās.
Ja šis fakts apstiprināsies, tas būs pirmais gadījums, kad Ukrainas bezpilota lidaparāts nogāzies Turcijas teritorijā.