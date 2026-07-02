Bīstams incidents pie Melnās jūras: Turcijā nogāzies un eksplodējis ar sprāgstvielām pildīts drons
Foto: Shutterstock
Pēc vietējo mediju sākotnējām ziņām, varētu būt nokritis Ukrainas drons.
Pasaulē

Bīstams incidents pie Melnās jūras: Turcijā nogāzies un eksplodējis ar sprāgstvielām pildīts drons

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Turcijā netālu no Melnās jūras piekrastes pilsētas Trabzonas nogāzies un eksplodējis bezpilota lidaparāts, kas, pēc vietējo mediju sākotnējām ziņām, varētu būt Ukrainas drons.

Bīstams incidents pie Melnās jūras: Turcijā nogāz...

Incidents notika trešdien. Drons ietriecās kokā un eksplodēja, un tā atlūzas nogāzās uz ceļa. Notikuma vietā ieradās tiesībsargājošās iestādes un savāca atlūzas.

Saskaņā ar provizoriskiem secinājumiem bezpilota lidaparāts, kas, iespējams, ir Ukrainas izcelsmes, varētu būt pārvadājis apmēram piecus kilogramus sprāgstvielu. Izmeklēšana turpinās.

Ja šis fakts apstiprināsies, tas būs pirmais gadījums, kad Ukrainas bezpilota lidaparāts nogāzies Turcijas teritorijā.

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