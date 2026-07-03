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Šodien 06:30
VIDEO: Mātes instinkts pārspēj bailes: zaķu mamma metas cīņā ar čūsku, lai glābtu mazuli
Video, kas pāršalcis internetu, iemūžinājis neticamu dabas drāmu – bezpalīdzīgu zaķēnu midzeni pēkšņi apdraud čūska, un šķiet, ka izredžu nav nekādu.
Taču tad notiek negaidītais. Mazulīša saucienus sadzirdot, ierodas zaķu mamma – un bez jebkādas vilcināšanās metas tieši virsū plēsējam, kas jau sagrābis vienu mazuli. Spērieni, kodieni un neatlaidīga cīņa turpinās, kamēr čūska mēģina aizlavīties.
Brīžiem šķiet, ka šī ir zaudēta cīņa, taču māte neatkāpjas ne soli. Viņas vienīgais mērķis – izglābt savu mazuli.
Video redzamais notikums kļuvis par spilgtu piemēru tam, cik spēcīgs var būt mātes instinkts – pat pret daudz lielāku un bīstamāku pretinieku.