Dietoloģe brīdina: veikalā pirktie salāti ir viens no lielākajiem svara samazināšanas ienaidniekiem
Daudziem gatavie salāti ir uzticama izvēle ātrām pusdienām. Tie šķiet ērti, veselīgi, nodrošina nepieciešamo dārzeņu devu un neprasa ilgu domāšanu saspringtas darba dienas vidū.
Tomēr dietoloģe Marjo Rantala uzskata, ka ar gataviem salātiem vien pieaugušam cilvēkam pilnvērtīgām pusdienām nepietiek. Tas attiecas arī uz biroja darbiniekiem ar mazkustīgu dzīvesveidu, kuru ikdienas enerģijas patēriņš ir salīdzinoši neliels.
"Enerģētiskās un uzturvērtības ziņā veikalā pirktie gatavie salāti bieži vien vairāk līdzinās vieglai uzkodai, nevis pilnvērtīgām pusdienām," skaidro Rantala.
Galvenā gatavo salātu problēma ir nepietiekams olbaltumvielu daudzums.
Piemēram, veselā kastītē ar vistas gaļas Cēzara salātiem nereti ir tikai aptuveni 15 grami olbaltumvielu. "Sliktākajā gadījumā salātiem pievienotas vien pāris ēdamkarotes vistas gaļas gabaliņu un dažas siera skaidiņas," viņa piebilst.
Protams, ir arī izņēmumi. Izvēloties salātus veikalā, vienmēr ir vērts rūpīgi izlasīt sastāvu un pievērst uzmanību tam, cik daudz olbaltumvielu produkts satur. Tāpat der atcerēties vienkāršu principu - jo krāsaināki un daudzveidīgāki ir salāti, jo labāk.
Ja kastītē bez aisberga salātiem un gurķiem ir arī citi dārzeņi, tie organismam būs vērtīgāki. Vēl labāks risinājums ir pašam sakomplektēt salātus veikala salātu bārā, izvēloties sātīgāku olbaltumvielu avotu un, piemēram, aizstājot aisberga salātus ar uzturvielām bagātākiem spinātiem.
Dietoloģes kabinetā pusdienu salātu tēma tiek apspriesta gandrīz katru dienu. Daudzi uzskata, ka salāti ir veselīga uztura simbols.
Tomēr retais aizdomājas, ka tieši šī bļoda ar zaļumiem var būt viens no iemesliem, kāpēc svara samazināšanas centieni neizdodas un vakaros rodas spēcīga kāre pēc salda vai sāļa ēdiena.
Mēs bieži vakara uzkodas un došanos pie ledusskapja uzskatām par gribasspēka vai pašdisciplīnas trūkumu. "Patiesībā no rīta, iespējams, apēdāt tikai vienu sviestmaizi, bet pusdienās - vien salātus. Pēc tam brīnāties, kāpēc vakarā gribas apēst visu, kas pagadās pa rokai. Tur nav nekā pārsteidzoša - jūs vienkārši visas dienas garumā neesat organismam nodrošinājuši pietiekami daudz enerģijas," secina dietoloģe.
Pilnvērtīgām un sātīgām pusdienām būtu jānodrošina sāta sajūta vismaz trīs stundas. Ja izsalkumu jūtat jau stundu pēc ēšanas, visticamāk, pusdienas bijušas pārāk vieglas. Tas ietekmē ne tikai ķermeņa svaru, bet arī pašsajūtu – darbā parādās miegainība, kļūst grūtāk koncentrēties, bet vakarā treniņa laikā var pietrūkt spēka.
Par laimi, tas nenozīmē, ka no ieraduma pusdienās ēst salātus ir jāatsakās. Ar dažiem vienkāršiem papildinājumiem gatavos salātus var pārvērst par pilnvērtīgu maltīti.
Rantala iesaka salātus papildināt ar:
- olbaltumvielām - biezpienu, tunci vai vistas filejas gabaliņiem. Veģetāriešiem piemērota izvēle būs pupiņas, dārzeņu kotletes vai gatavi tofu gabaliņi;
- pilngraudu produktiem - piemēram, pilngraudu maizes šķēli. Tajā esošās šķiedrvielas palīdz stabilizēt cukura līmeni asinīs un ilgāk saglabā sāta sajūtu;
- veselīgajiem taukiem - pārkaisot salātus ar sēklām vai riekstiem, kas nodrošina organismu ar vērtīgām taukskābēm un šķiedrvielām.
Vienīgais, ko dietoloģe kategoriski neiesaka darīt, ir izmest salātiem pievienoto mērci. Daudzi cilvēki, kuri cenšas samazināt svaru, izvairās no mērcēm, tādējādi vēl vairāk samazinot pusdienu kaloriju daudzumu.
"Neliels daudzums mērces nekādu kaitējumu nenodarīs. Viena ēdamkarote mērces salātos ir pilnīgi pieņemama un pat palīdz organismam labāk uzņemt dārzeņos esošos vitamīnus," skaidro dietoloģe.