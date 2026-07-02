Krievijas okupācijas armija dronu dēļ zaudē astoņas reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas aizstāvji
Krievijas armijas un Ukrainas Aizsardzības spēku zaudējumu attiecība 2026. gadā sasniegusi 8:1. Tā secināts jaunākajā ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra (CSIS) ziņojumā.
CSIS tiek uzskatīts par vienu no autoritatīvākajiem pētniecības centriem aizsardzības, drošības politikas un starptautisko attiecību jomā.
CSIS analītiķi norāda, ka 2026. gadā Krievijas okupācijas armijas zaudējumi strauji pieauguši, kamēr Ukrainas armijas zaudējumu līmenis saglabājies aptuveni nemainīgs. Ja iepriekšējos pilna mēroga kara gados zaudējumu attiecība bija aptuveni 2–3:1, tad 2026. gada pirmajos mēnešos tā sasniegusi 8:1.
Pēc CSIS vērtējuma, šai tendencei ir vairāki iemesli. Pirmkārt, Ukrainas Aizsardzības spēki vēl plašāk izmanto bezpilota lidaparātus. Ziņojumā teikts, ka aptuveni 90% Krievijas karaspēka personālsastāva zaudējumu rada Ukrainas dronu triecieni.
Otrkārt, Krievijas armijas stratēģijā netiek pievērsta pietiekama uzmanība karavīru dzīvības saudzēšanai, savukārt Ukrainas Bruņotie spēki cenšas pēc iespējas vairāk pasargāt savu personālsastāvu.
Treškārt, analītiķi norāda uz Krievijas armijas nepilnīgu taktiku un nepietiekamu karavīru sagatavotību.
Turklāt zaudējumu pieaugumu 2026. gadā veicinājušas arī sakaru problēmas, kas apgrūtinājušas Krievijas vienību darbības koordinēšanu kaujas laukā. Ziņojumā norādīts, ka tas lielā mērā saistīts ar "Starlink" termināļu atslēgšanu Krievijas militārajām vienībām 2026. gada janvāra beigās.
Saskaņā ar CSIS aplēsēm kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievijas armija zaudējusi aptuveni 1,4 miljonus karavīru – nogalinātos, ievainotos un bez vēsts pazudušos, no kuriem apmēram 450 000 ir gājuši bojā.
Ziņojumā norādīts, ka šīs aplēses sakrīt ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba publicētajiem datiem, saskaņā ar kuriem no 2022. gada 24. februāra līdz 2026. gada 2. jūlijam Krievijas armija karā zaudējusi vairāk nekā 1,4 miljonus nogalināto un ievainoto.