Atelpas brīdis var izrādīties īss: Eiropu atkal var skart ekstremāls karstums
Eiropa, kas tikko pārcietusi rekordaugstu karstumu, atkal var saskarties ar ekstremāli augstu gaisa temperatūru, jo virs Atlantijas okeāna veidojas augsta spiediena apgabals, kas var izraisīt tā dēvēto karstuma kupolu.
Par to ziņo meteorologi, atsaucoties uz izdevumu "Vinegret".
Aukstā fronte jau ir atnesusi ilgi gaidīto vēsuma periodu daudzās Eiropas valstīs, kur nesen tika uzstādīti temperatūras rekordi. Tomēr šis atelpas brīdis var izrādīties īss.
Virs Atlantijas okeāna veidojas anticiklons, kas varētu pārvietoties Eiropas virzienā. Ja šis scenārijs piepildīsies, augsta spiediena apgabals noturēs karsto gaisu pie zemes virsmas, neļaujot tam izkliedēties. Šādu meteoroloģisku parādību dēvē par karstuma kupolu.
Jau tuvākajās brīvdienās gaisa temperatūra Francijā atkal var pārsniegt +35 °C.
Prognozes nākamajai nedēļai, no 6. līdz 12. jūlijam, pagaidām ir neskaidras. Sinoptiķi izskata vairākus iespējamos laikapstākļu attīstības scenārijus.
Ekstrēmākais scenārijs, ko prognozē ASV meteoroloģiskais modelis GFS, pieļauj jaunu spēcīgu karstuma vilni ar gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz +40 °C.
Vienlaikus lielākā daļa mūsdienu meteoroloģisko modeļu paredz mērenāku notikumu attīstību – karstuma vilnis varētu būt mazāk intensīvs un skart mazāku Eiropas daļu. Tomēr visos prognožu variantos gaisa temperatūra saglabātos ievērojami augstāka par šim gada laikam raksturīgo klimatisko normu.