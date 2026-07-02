Zalužnijs reaģējis uz okupantu triecienu Kijivai: "Ilūzijas par drīzām kara beigām ir maldinošas"
Ukrainas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Valērijs Zalužnijs uzskata, ka Krievijas plašie gaisa triecieni, tostarp naktī uz 2. jūliju veiktā Kijivas apšaude, skaidri apliecina – kara beigas vēl nav tuvu.
Par to bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks raksta savā "Facebook" kontā.
Pēc Zalužnija domām, Krievija joprojām nevēlas izbeigt karu pret Ukrainu. To apliecina regulārie plašie gaisa triecieni Ukrainas pilsētām un civilajai infrastruktūrai.
"Ilūzijas par drīzām kara beigām ir maldinošas. Tas ir jāsaprot arī mūsu partneriem," uzsvēra Zalužnijs.
Bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks aicināja visas ieinteresētās puses pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai kara cena tai kļūtu pārāk augsta. Viņš arī pateicās visiem, kuri glābj un aizstāv Ukrainu, kā arī izteica līdzjūtību bojāgājušo un cietušo tuviniekiem.
Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības sniegto informāciju naktī uz 2. jūliju Krievijas armija uzbruka Ukrainai ar 496 dažādu veidu bezpilota lidaparātiem un 74 dažādu veidu raķetēm. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijiva.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai elektroniski neitralizēja 476 dronus un 48 raķetes. Vienlaikus 12 trieciendroni un 25 ballistiskās raķetes trāpīja 33 vietās, bet notriekto dronu atlūzas nokrita vēl 18 vietās.
Šobrīd zināms, ka Krievijas uzbrukumā Kijivai gājuši bojā 17 cilvēki, bet vēl 86 guvuši ievainojumus. No cietušajiem 70 atrodas slimnīcās.