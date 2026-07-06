Aleksandrs, kurš cietumā pavadījis vairākas desmitgades: "Man nav nekādas atšķirības, vai nomiršu cietumā vai brīvībā"
Viru apriņķa tiesas ēkā Igaunijas pilsētā Jehvi tika izskatīts jautājums par ieslodzītā Aleksandra Artamonova iespējamu pirmstermiņa atbrīvošanu nosacīti. "Man ir vēzis, un man nav nekādas atšķirības, vai nomiršu cietumā vai brīvībā," tiesā sacīja par slepkavībām notiesātais vīrietis.
Tiesas sēdē, kas notika 1. jūlija rītā, tika izskatīts jautājums par Aleksandra Artamonova iespējamu nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. 74 gadus vecais Artamonovs ir bezvalstnieks, kurš sodu izcieš kopš 2001. gada 11. jūnija. Par kopumā piecu cilvēku slepkavībām viņam piespriests mūža ieslodzījums. Taču pēc noteikta laika tiesa atkārtoti izvērtē, vai notiesātais varētu tikt atbrīvots nosacīti pirms termiņa.
2001. gada 1. jūnijā Artamonovs Narvā noslepkavoja divus cilvēkus - savu bijušo psihoneiroloģiskās slimnīcas palātas biedru Alekseju (26) un viņa paziņu Irinu (25), kuri bija ieradušies pie viņa ciemos. Pēc slepkavības viņš iznesa abu upuru ķermeņus kāpņu telpā, pameta dzīvokli un desmit dienas slēpās pamestās ēkās Narvas apkārtnē. Vēlāk viņš pats padevās policijai.
Prokuratūra iebilst pret atbrīvošanu
Lai gan cietuma administrācija atbalsta Artamonova nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu, prokuratūra tam iebilst. Tas notiek, neraugoties uz to, ka ieslodzītais strādā, apmeklē psihologu un ievēro cietuma iekšējās kārtības noteikumus.
"Vienlaikus jāņem vērā izdarītā nozieguma sevišķā smaguma pakāpe," norādīja tiesnesis Deniss Minzatovs.
Tiesnesis arī uzsvēra, ka pastāv bažas par iespējamu alkohola lietošanu pēc atbrīvošanas, vēsta "Postimees.ee".
"Prokuratūras ieskatā alkohola lietošanai bija cēloņsakarība ar jūsu noziedzīgo rīcību," sacīja tiesnesis. Lai gan ieslodzījuma laikā Artamonovs ilgstoši nav lietojis alkoholu, nevar izslēgt, ka pēc atbrīvošanas viņš varētu atsākt to lietot.
"Pozitīvi vērtējams tas, ka jūs esat pārcelts uz atvērtā tipa cietumu. Cietuma administrācija nav konstatējusi nekādus pārkāpumus, tomēr prokuratūra uzskata, ka jūsu gadījumā soda izciešana būtu jāturpina," ieslodzītajam sacīja tiesnesis.
Pats notiesātais piekrīt palikt cietumā
"Man ir vēzis, un man nav nekādas atšķirības, vai nomiršu šeit vai brīvībā," tiesā sacīja Artamonovs. Ja viņu atbrīvotu, vīrietim nāktos dzīvot aprūpes centrā vai sociālajā mājoklī. Cietuma pārstāvji norādīja, ka brīvībā viņam nav neviena tuvinieka, kurš varētu sniegt atbalstu.
"Aprūpes centrs būtu piemērotākais variants, taču jūs pats nevēlējāties tur doties. Savukārt sociālajā dzīvesvietā dzīvo cilvēki ar augstu alkohola lietošanas risku, un, visticamāk, arī tur jūs nesaņemtu nepieciešamo atbalstu," sprieda tiesnesis, vērtējot, kur Artamonovam būtu vispiemērotāk dzīvot.
Tiesa apsprieda arī to, no kādiem līdzekļiem viņš iztiktu pēc atbrīvošanas. Tā kā darba stāžs ir neliels, arī pensija būtu maza, bet ar sociālajiem pabalstiem vien iztikai nepietiktu.
"Manuprāt, pašlaik cietumā jums ir labāki dzīves apstākļi nekā būtu brīvībā. Tur jūs paliktu viens, bez pietiekamiem ienākumiem. Ja dzīves noslēgumu vēlaties aizvadīt cienīgos apstākļos, tad šobrīd lielākas iespējas tam ir tieši cietumā," sacīja tiesnesis.
Artamonovs viņam piekrita: "Arī es domāju, ka labāk palikt cietumā. Esmu tur pavadījis gandrīz visu savu dzīvi, tāpēc cietums man jau ir kā mājas."
Tiesa lēmumu par iespējamo nosacīto pirmstermiņa atbrīvošanu sola pieņemt pēc iespējas ātrāk.