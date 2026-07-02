Zviedrijā droni šķērsojuši lidojumiem slēgtu zonu un uzbrukuši Krievijas vēstniecībai
Krievijas Ārlietu ministrija apgalvo, ka vienam no droniem, kas uzbruka Krievijas vēstniecībai Zviedrijā, bija piestiprināta sprādzienbīstamas ierīces mulāža.
Naktī uz 2. jūliju Krievijas vēstniecībai Zviedrijā uzbruka divi nezināmi droni, no kuriem vienam bija piestiprināta paštaisītas sprādzienbīstamas ierīces mulāža. Par to ziņo Krievijas mediji.
Saskaņā ar Krievijas Ārlietu ministrijas sniegto informāciju uzbrukums Krievijas vēstniecībai Stokholmā noticis ap plkst. 2.00. Tiek apgalvots, ka viens no droniem vēstniecības teritorijā nometis konteineru ar sarkanu krāsu. Savukārt otrs bezpilota lidaparāts, kuram bijusi piestiprināta paštaisītas sprādzienbīstamas ierīces mulāža, nokritis pie vēstniecības ēkas.
Krievijas Ārlietu ministrija uzskata, ka tā bijusi izpausme "atklātam mēģinājumam iebiedēt Krievijas diplomātus". Savukārt vēstniecībā paziņots, ka tas "neizdosies".
Paziņojot par iespējamo mēģinājumu iebiedēt Krievijas diplomātus, Krievijas Ārlietu ministrija nenorādīja, kuru uzskata par atbildīgu. Vienlaikus tā brīdināja, ka "visa atbildība par turpmākajiem uzbrukumiem Krievijas vēstniecībai un to iespējamām sekām gulstas uz Zviedrijas pusi".
Šī nav pirmā reize, kad nezināmi droni uzbrūk Krievijas vēstniecībai Zviedrijā. Kā apgalvo Krievijas puse, pēdējo divu gadu laikā vēstniecības teritorijā vairākkārt nomesti plastmasas maisi ar sarkanu krāsu.
Krievijas Ārlietu ministrija norāda, ka šādu incidentu bijis daudz, tādēļ virs Krievijas vēstniecības un tirdzniecības pārstāvniecības ēkām Stokholmā noteikta lidojumiem slēgta zona.