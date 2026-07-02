Pēc smagā uzbrukuma Kijivai ES gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju
Eiropas Savienība (ES) gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, ceturtdien paziņojusi ES augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa.
"Nosodījums vien neapturēs uzbrukumus Kijivai. To var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu," pēc Krievijas pagājušajā naktī veiktajiem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai paziņoja Kallasa.
Jau ziņots, ka Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī uz ceturtdienu Kijivā nogalināti vismaz 13 cilvēki, bet 86 guvuši ievainojumus. Ukrainas mediji to raksturo kā vienu no smagākajiem uzbrukumiem kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā.
"Kā atbildi uz šiem uzbrukumiem, šodien es ierosināšu noteikt sankcijas vēl vairākām organizācijām, kas atbalsta Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu," paziņoja Kallasa.
ES dalībvalstīm šie pasākumi ir jāapstiprina vienbalsīgi. "Jo vairāk Maskava uzbrūk civiliedzīvotājiem, jo vairāk sankciju ir jāpiemēro. Mēs turpināsim palielināt izmaksas, līdz Krievija sapratīs, ka nevar uzvarēt," norādīja Kallasa.
Viņa arī paziņoja, ka visi ES diplomātiskie darbinieki Kijivā ir drošībā.