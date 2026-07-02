Bildinājums, kuru apskaudīs daudzas! Puisis ar mīļoto saderinās "Empire State Building" virsotnē
Divi ekstrēmo augstumu cienītāji trešdien sarīkoja neticamu akciju vienā no pasaules slavenākajiem debesskrāpjiem. Pāris uzkāpa līdz Ņujorkas "Empire State Building" pašai smailes virsotnei, vairāk nekā 440 metru augstumā izkāra plakātu ar vēstījumu par mieru, bet pēc tam vīrietis turpat bildināja savu draudzeni. Romantiskais brīdis gan ilga pavisam īsu brīdi – drīz pēc tam abus aizturēja policija.
Policija noskaidrojusi, ka tie bija 33 gadus vecā Andžela Nikolau (Angela Nikolau) un 32 gadus vecais Ivans Kuzņecovs (Ivan Kuznetsov), kurš internetā pazīstams ar pseidonīmu Ivan Beerkus. Abi jau gadiem ilgi ir pazīstami ekstrēmistu aprindās ar nelikumīgiem kāpieniem uz pasaules augstākajām ēkām un tiltiem.
Kā pārim izdevās nokļūt sabiedrībai slēgtajā ēkas daļā, pagaidām nav zināms. Ņujorkas policija joprojām izmeklē, kā viņi apgāja drošības sistēmas un sasniedza debesskrāpja antenas konstrukciju. Pēc aptuveni pusstundas policijas speciālo uzdevumu vienības darbinieki abus droši nogādāja lejā un aizturēja.
Atrodoties augstu virs Manhetenas, pāris izkāra melnu plakātu ar uzrakstu: "Kad mīlestības spēks pārspēj varaskāri, pasaule iepazīst mieru." Pēc tam Ivans metās uz viena ceļgala un bildināja Andželu, kura piekrita. Vēlāk abi sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas un video no iespaidīgās akcijas, tostarp attēlu ar saderināšanās gredzenu uz Ņujorkas panorāmas fona.
Romantiskais piedzīvojums gan beidzās policijas iecirknī. Pārim izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par ielaušanos, nelikumīgu iekļūšanu teritorijā, mantas bojāšanu un bezatbildīgu cilvēku drošības apdraudēšanu.
Abi nav nejauši piedzīvojumu meklētāji. Viņi ir galvenie varoņi 2024. gada Netflix dokumentālajā filmā "Skywalkers: A Love Story", kas stāsta par viņu bīstamajiem kāpieniem pasaules augstākajās celtnēs. Sociālajos tīklos Nikolau un Beerkus regulāri publicē fotogrāfijas un video, kuros redzami bez drošības ekipējuma uz debesskrāpju jumtiem un torņiem dažādās pasaules valstīs.
Notikušais izraisījis plašas diskusijas ASV. Drošības eksperti brīdina, ka šādas publiskas akcijas var iedrošināt citus atkārtot līdzīgus trikus, kas var beigties traģiski. Arī "Empire State Building" administrācija uzsvērusi, ka neviens apmeklētājs incidenta laikā nav bijis apdraudēts, taču notikušais tiek uztverts ļoti nopietni.