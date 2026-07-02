Sibiha skaidro, kāpēc kara noziedznieks Putins devis rīkojumu uzbrukt Kijivai, un vēršas pie Rietumiem
Pēc Krievijas iebrucēju armijas plašā gaisa trieciena Kijivai naktī uz 2. jūliju Ukraina aicinājusi savus starptautiskos partnerus nekavējoties pastiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību.
Ukrainas Ārlietu ministrs Andrijs Sibiha norāda, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins spēj īstenot tikai teroristisku karu pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tādēļ devis rīkojumu uzbrukt Kijivai. Par to sociālajā tīklā "X" paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Sibiha uzsvēra, ka Ukrainai pretgaisa aizsardzība jāstiprina un tai nekavējoties jāsaņem papildu raķetes, nevis "vēlāk". Tāpat, pēc viņa teiktā, jau tagad jāpalielina spiediens uz Krieviju, ieviešot jaunas sankcijas.
Do not delay decisions on air defense for Ukraine! This is our main request to our partners after Kyiv suffered a night of horror.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 2, 2026
At least 10 people have been killed as a result of Russia’s brutal attack against the Ukrainian capital with all types of missiles and drones.… pic.twitter.com/7KNONiPvom
Ukrainas ārlietu ministrs arī norādīja, ka Rietumvalstīm jau tagad, nevis "vēlāk", jāpieņem jauni lēmumi par palīdzības sniegšanu Ukrainai, tostarp enerģētikas jomā.
"Kara noziedznieks Putins spēj īstenot tikai teroristisku karu pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, pret bērniem un sievietēm. Karā pret Ukrainu viņš nespēj sasniegt nekādus rezultātus," rakstīja Ukrainas diplomāts.
Ukrainas ārlietu ministrs uzskata Krievijas okupācijas spēku plašo gaisa triecienu Kijivai par smagu kara noziegumu. Viņš aicināja starptautisko sabiedrību sniegt izlēmīgu atbildi.
1. jūlija vakarā un naktī uz 2. jūliju Krievijas okupācijas armija veica vairākus plašus gaisa triecienus Kijivai. Ukrainas Gaisa spēki vēsti, ka krievi uz Ukrainu raidījuši 74 raķetes un 496 uzbrukuma dronus.
Krievija izšāvusi četras pretkuģu raķetes "Cirkon", 24 ballistiskās raķetes "Iskander-M", 34 spārnotās raķetes H-101, astoņas spārnotās raķetes "Kalibr" un četras vadāmās aviācijas raķetes H-59/69.
No tām ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi 48, tajā skaitā četras ballistiskās raķetes "Iskander-M", 40 spārnotās raķetes H-101 un "Kalibr", kā arī četras vadāmās aviācijas raķetes H-59/69.
Notriekti vai neitralizēti arī 476 lidroboti.
Konstatēti 25 ballistisko raķešu un 12 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 33 apkaimēs. Vēl 18 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto raķešu un lidrobotu atlūzas.
Uzbrukumā gāja bojā 13 cilvēki, bet vismaz 56 tika ievainoti. Starp ievainotajiem ir divi bērni. Vēl vismaz trīs cilvēki cietuši Kijivas apgabalā.
Kijivas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko informēja, ka šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti.
No dažādiem Kijivas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudzstāvu dzīvojamajiem namiem. Kopumā postījumi nodarīti vairāk nekā 20 dzīvojamajām ēkām.
Krievi ar ballistiskajām raķetēm apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz divi un ievainoti 13 cilvēki.