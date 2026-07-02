Ukrainas bruņotie spēki paralizējuši Krievijas raķešu uzbrukuma brīdināšanas sistēmu
Pēc Ukrainas bruņoto spēku triecieniem Krievijā tika traucēta stratēģisko vadības sakaru kanālu darbība, kā arī raķešu uzbrukuma agrīnās brīdināšanas sistēmas darbība.
Ukrainas Aizsardzības spēku veikto triecienu sērija traucējusi svarīgu Krievijas militārās vadības sistēmas elementu darbību. Par to ziņo "Telegram" kanāls VČK-OGPU.
Saskaņā ar avota sniegto informāciju pēc dronu uzbrukumiem kosmisko sakaru centriem Dubnā, Beloomutā un Gusjhrustaļnijā pārtrauca darboties divu Krievijas raķešu uzbrukuma agrīnās brīdināšanas sistēmas komandpunktu sakaru līnijas. Runa ir par komandpunktu Soļņečnogorskā-7 ar izsaukuma signālu "Kvadrat" un rezerves komandpunktu Kolomnā-1 "Sosnovij Bor" ar izsaukuma signālu "Šverbot".
Kā apgalvo šis resurss, pašlaik nedarbojas sakaru kanāli ar radiolokācijas atklāšanas stacijām "Voronež" un "Darjal", kā arī kanāls "KROKUS", kas tiek izmantots Kremļa operatīvai brīdināšanai par iespējamu raķešu uzbrukumu.
Turklāt saņemta informācija par atsevišķu slēgtā radiotelefona sakaru tīkla "Kavkaz" kanālu bojājumiem.
Šī sistēma nodrošina aizsargātus sakarus starp valsts vadību, Krievijas Aizsardzības ministriju un militārajiem štābiem, kas iesaistīti agresijā pret Ukrainu.
Saskaņā ar VČK-OGPU sniegto informāciju problēmas radušās arī valdības speciālo sakaru sistēmā, kas tiek izmantota saziņai starp federālo vadību un Krievijas reģioniem. Pašlaik Krievijas dienesti steidzami cenšas pārorientēt sakarus uz alternatīviem kanāliem.
По данным источника ВЧК-ОГПУ и https://t.co/fFnBDf2DjT, после ударов БПЛА по Центрам комической связи в Дубне, Белоомуте и Гусь-Хрустальном была нарушена и выведена из строя система связи двух командных пунктов Системы предупреждения о ракетном нападении в Солнечногорске —7… pic.twitter.com/LBw9Csg00v— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) July 1, 2026
Tāpat tiek ziņots par sekām, ko radījis viens no nesenajiem triecieniem Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes militārā izlūkdienesta (GRU) pirmajam sakaru mezglam "Rubin".
Šajā objektā izvietotas Krievijas Ģenerālštāba 14. Galvenā sakaru centra vienības. Tas tiek uzskatīts par daļu no Krievijas militāro stratēģisko sakaru sistēmas. Centrs nodrošina satelītsakaru darbību, tostarp aizsargātos valdības un militāros sakaru kanālus, datu pārraidi un saņemšanu, kosmisko aparātu vadību, telemetrijas datu apstrādi un kaujas vadības sistēmu darbības atbalstu.
Tikmēr Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs apstiprinājis, ka 26. jūnijā veikts trieciens Kosmisko sakaru centram pie Beloomutas ciema Maskavas apgabalā. Pēc Ģenerālštāba sniegtās informācijas, uzbrukumā trāpīts objekta galvenajai tehniskajai ēkai, bojātas lielizmēra antenas un tornis ar paraboliskajām antenām, no kurām daļa tika iznīcināta.