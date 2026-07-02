Vācijā slimnīcas ugunsgrēkā divi bojāgājušie.
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Šodien 10:11
Traģisks ugunsgrēks slimnīcā Vācijā: divi bojāgājušie un vairāk nekā 30 cietušo
Ugunsgrēkā, kas agrā ceturtdienas rītā izcēlies Ludvigslustes slimnīcā Vācijas ziemeļos, gājuši bojā divi cilvēki, bet vairāk nekā 30 guvuši ievainojumus, ziņo amatpersonas.
Vienu no cietušajiem nācies atdzīvināt, iepriekš ziņoja policija. Tomēr policijas pārstāve vēlāk pavēstīja, ka starp ievainotajiem smagi cietušo nav.
Ugunsgrēks slimnīcas jumta konstrukcijās izcēlās plkst. 4.28 (plkst. 5.28 pēc Latvijas laika).
Pacienti un personāls no ēkas evakuēti.
Tomēr varasiestādes atzinušas, ka situācija attīstījās ļoti dinamiski un ka pagaidām nav īsti zināms, cik cilvēku ir evakuēti.
Saskaņā ar ārstniecības iestādes tīmekļa vietnē sniegto informāciju slimnīcā ir 160 gultasvietas. Tā ir vienīgā slimnīca Ludvigslustē, kas sniedz medicīniskās aprūpes pamatpakalpojumus apkārtnes iedzīvotājiem.