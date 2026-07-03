Neļaujiet sevi apkrāpt! Uzziniet, kā no jūsu bankas konta nemanāmi pazūd desmitiem eiro
Maksājot ar bankas karti vai izņemot skaidru naudu ceļojuma laikā, patiesās izmaksas nereti kļūst zināmas tikai pēc bankas konta izraksta saņemšanas. Valūtas maiņas kurss un slēptās komisijas maksas var ievērojami sadārdzināt pirkumus.
"Coop Pank" privātpersonu ikdienas bankas pakalpojumu jomas vadītāja Monika Māringa skaidro, kam pievērst uzmanību, lai atvaļinājums neizrādītos negaidīti dārgs.
Lai gan norēķini ar bankas karti kļuvuši par ikdienu gandrīz visā Eiropā, joprojām ir valstis un reģioni, kur skaidrai naudai ir būtiska nozīme. Piemēram, Melnkalne, kas ir iecienīts ceļojumu galamērķis, nav ne Eiropas Savienības, ne eirozonas dalībvalsts, tomēr kā galveno valūtu izmanto eiro, un tur joprojām plaši tiek izmantoti norēķini skaidrā naudā.
Līdzīga situācija ir arī Vācijā - ārpus Berlīnes un Minhenes daudzviet joprojām var būt grūti norēķināties ar bankas karti. Kā norāda Māringa, iepriekšēja sagatavošanās palīdzēs izvairīties no situācijām, kad nav iespējams saņemt nepieciešamo pakalpojumu vai veikt iecerēto pirkumu.
Lai gan skaidru naudu var paņemt līdzi jau pirms došanās ceļā, to salīdzinoši ērti un izdevīgi iespējams izņemt arī bankomātos gan Eiropā, gan citviet pasaulē. Vairākas bankas piedāvā kontu pakalpojumus, kas ļauj izņemt skaidru naudu bez papildu maksas.
Tomēr jāņem vērā, ka pat tad, ja jūsu banka nepiemēro komisijas maksu par skaidras naudas izņemšanu, ārvalstīs bankomāta īpašnieks bieži vien var piemērot savu pakalpojuma maksu. Tās apmērs parasti tiek parādīts bankomāta ekrānā tieši pirms darījuma apstiprināšanas, un, ja maksa šķiet pārāk augsta, no darījuma var atteikties.
Vērts izmēģināt vairāku vietējo banku bankomātus, jo to piemērotās komisijas maksas var atšķirties. Daudzās valstīs līdzās banku bankomātiem darbojas arī uzņēmumu pārvaldīti bankomāti, kas specializējas skaidras naudas izmaksā. To komisijas maksas parasti ir vēl augstākas.
Slēptās komisijas maksas valūtas maiņas laikā var ievērojami sadārdzināt ceļojuma izdevumus
Ceļojot uz valstīm, kurās tiek izmantota cita valūta, jāpievērš uzmanība gan valūtas maiņas kursam, gan komisijas maksai par valūtas konvertāciju.
"Visvienkāršāk ceļot ir uz citām eirozonas valstīm - līdzi var paņemt eiro skaidrā naudā, un, norēķinoties ar karti, nav jāuztraucas par valūtas konvertācijas komisijām," stāsta "Coop Pank" privātpersonu ikdienas bankas pakalpojumu jomas vadītāja Moonika Māringa.
Eiropas Savienībā ir sešas valstis, kurās eiro nav oficiālā valūta - Zviedrija, Dānija, Rumānija, Čehija, Ungārija un Polija. Atkarībā no bankas un izvēlētā pakalpojumu komplekta, norēķinoties, piemēram, dirhamos, ASV dolāros vai Polijas zlotos, var tikt piemērota papildu valūtas konvertācijas komisijas maksa 1–2 % apmērā.
"Ja nedēļu ilgs ģimenes ceļojums, ieskaitot naktsmītnes, vietējo transportu, ēdināšanu un suvenīrus, izmaksā aptuveni 2000 eiro, tad valūtas maiņas komisija vien var sasniegt 20–40 eiro," uzsver Māringa.
Tāpēc pirms ceļojuma ir vērts noskaidrot, kādas komisijas maksas piemēro jūsu banka, un, ja iespējams, izvēlēties risinājumu, kas ļauj norēķināties ar karti bez papildu maksas par valūtas konvertāciju. Tāpat, maksājot ar karti, ieteicams izvēlēties norēķinus vietējā valūtā, nevis eiro.
"Nereti, piemēram, restorāna maksājumu terminālī tiek piedāvāta izvēle – norēķināties vietējā valūtā vai eiro. Ja ļaujat terminālim veikt valūtas konvertāciju, tirgotājs vai viņa banka parasti piemēro 4–10 % komisijas maksu no darījuma summas. Tas ir ievērojami vairāk nekā Latvijas un Igaunijas banku piemērotā valūtas konvertācijas komisija, kas parasti ir no 0 līdz 2 %," skaidro Māringa.
Pēc Māringas teiktā, tāds pats princips jāievēro arī, izņemot skaidru naudu bankomātos. Izvēloties norēķinus vai skaidras naudas izņemšanu vietējā valūtā, banku karšu darījumiem piemērotais valūtas maiņas kurss parasti ir ļoti tuvs centrālās bankas noteiktajam kursam.
Glabājiet naudu droši un sadaliet riskus
Pat ja galamērķī visbiežāk norēķinās ar skaidru naudu, nav prātīgi visu ceļojumam paredzēto summu nēsāt līdzi.
"Ja ceļojuma izdevumi ir lieli un nevēlaties glabāt naudu viesnīcas seifā, skaidru naudu var izņemt pakāpeniski uzticamu vietējo banku bankomātos. Šādā gadījumā gan jāpievērš uzmanība komisijas maksām, taču risks pazaudēt visu naudu būs daudz mazāks," saka Māringa.
Viņa iesaka ievērot arī citus drošības pasākumus. Maksājot ar bankas karti, nevajadzētu ļaut apkalpojošajam personālam aiznest karti uz citu telpu, jo pastāv risks, ka kartes dati var tikt nokopēti.
Tāpat ceļojuma laikā maksāšanas līdzekļus ieteicams glabāt atsevišķi. "Dažādas bankas kartes un skaidru naudu vēlams sadalīt starp maku, kabatām un ceļabiedriem, lai zādzības gadījumā nezaudētu visu uzreiz," iesaka Māringa.
Ceļojuma izdevumiem var izmantot arī atsevišķu bankas kontu, kuram piesaistīta atsevišķa maksājumu karte. Šai kartei vēlams noteikt atsevišķus darījumu limitus.
Papildus fiziskajai kartei iespējams izveidot arī virtuālo karti un pievienot to viedierīces digitālajam makam (wallet). Virtuālo karti var izmantot uzreiz pēc tās izveides, tādējādi nodrošinot sev alternatīvu norēķinu iespēju un samazinot risku palikt bez piekļuves naudai ārvalstīs.
Plānojot ceļojumu, ieteicams jau iepriekš noskaidrot, kādas komisijas maksas piemēro galamērķa valsts bankas, vai izdevīgāk skaidru naudu ņemt līdzi vai izņemt uz vietas, kā arī kuros gadījumos priekšroka dodama norēķiniem ar bankas karti. Tikpat svarīgi ir savlaicīgi padomāt arī par maksājumu drošību.