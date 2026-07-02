Francijā nekontrolēts mežu ugunsgrēks pārņēmis 800 hektārus
Francijas dienvidos trešdien plosījās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti simtiem cilvēku, paziņoja ārkārtējo situāciju dienesti.
FOTO: Francijas dienvidos plosās milzu ugunsgrēks; cilvēki spiesti pamest mājas
Francijas dienvidos trešdien plosījās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti simtiem cilvēku, paziņoja ārkārtējo situāciju dienesti.
Simtiem ugunsdzēsēju tika mobilizēti cīņai pret šo ugunsgrēku Ero un Odas departamentos, kura izplatīšanos veicināja sausums un stiprs vējš.
Līdz trešdienas vakaram ugunsgrēks bija pārņēmis 800 hektāru lielu platību.
"Ugunsgrēks brīžiem tiek ierobežots, bet tas netiek kontrolēts," sacīja ziņu avots vietējā prefektūrā.
Ugunsdzēsēju darbu apgrūtināja reljefs, jo kalnainajā vietā nebija piekļuves ceļu, un uguns dzēšanai tika izmantoti helikopteri.
Gaisa temperatūra ap 30 grādiem pēc Celsija apvienojumā ar stiprām vēja brāzmām veicināja uguns izplatīšanos ļoti sausajā veģetācijā.
Puzolas-Minervuā un Maijakas kopienās tika evakuēti apmēram 200 cilvēku.
"Dūmi bija tik biezi un smacējoši, ka ugunsdzēsēji mums lika doties prom," sacīja viena no evakuētajām sievietēm.
Divi mazāki ugunsgrēki izcēlās arī Ronjakā un Lansonprovansā pie Marseļas.