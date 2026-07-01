Slepkava zaudē dzīvību, mēģinot atbrīvoties no savas draudzenes līķa
ASV Alabamas štatā vīrietis zaudēja dzīvību, mēģinot noslēpt noslepkavotās draudzenes ķermeni.
10. jūnijā likumsargiem kāds paziņoja, ka nomaļa ceļa vidū atrodas kravas automašīna ar strādājošu dzinēju, atvērtām durvīm un nolaistu kravas nodalījuma aizmugurējo bortu. Pārmeklējot teritoriju, tika konstatēts, ka no automašīnas meža virzienā vilkts kaut kas smags, un mežā tika atrasti vīrieša un sievietes līķi.
Līķu autopsijā noskaidrojās, ka 44 gadus vecais Daniels Robinss nožņaudza savu draudzeni, 47 gadus veco Džesiku Foldsu, taču pats nomira no sirdslēkmes, mēģinot līķi mežā noslēpt, pagājušajā nedēļā pavēstīja Čembersa apgabala prokurors Maiks Sīgrests. Savukārt šerifs Džefs Nelsons pavēstīja, ka, acīmredzami, Foldsa bija nogalināta citā vietā, viņas ķermeni atrada guļam ar izstieptām rokām virs galvas, kamēr Robinss gulējis embrija pozā. Slepkavas bijusī sieva pavēstījusi, ka viņam bija problēmas ar sirdi.
Pagaidām izmeklētāji nav pavēstījuši, vai ir noskaidrots slepkavības motīvs.
Džesikai Foldsai palika trīs dēli. Viņu tēvs bija jau miris.