"Nord Stream" spridzināšanas lietā Vācija izvirza apsūdzības Ukrainas pilsonim
Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanu 2022. gadā, trešdien apstiprināja viņa advokāti.
Kā ziņo Vācijas mediji, federālie prokurori apsūdz aizdomās turēto, kurš saskaņā ar Vācijas privātuma likumiem identificēts tikai kā Serhijs K., kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā ar sprāgstvielām un infrastruktūras iznīcināšanā.
Izmeklētāji uzskata, ka Serhijs K. koordinēja operāciju Baltijas jūrā.
Tagad Hamburgas Augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģijai ir jālemj, vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva.
Kā ziņots, 2022. gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni.
"Nord Stream 1" iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt "Nord Stream 2" vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Vācijas izmeklētāji apgalvo, ka tiem izdevies noskaidrot visu gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanā iesaistīto personības.
Saskaņā ar izmeklētāju viedokli spridzinātāju grupā bijuši septiņi cilvēki - četri ūdenslīdēji, spridzināšanas speciālists, kuģa kapteinis un grupas vadītājs. Vācija izdevusi orderus viņu aizturēšanai.
Novembrī iespējamo grupas vadītāju Serhiju Kuzņecovu Vācijai izdeva Itālija, kur viņš tika aizturēts augusta beigās, kad viņš tur pavadīja brīvdienas kopā ar sievu un bērniem.
Tajā pašā laikā virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā, norādījuši, ka "Nord Stream" no Krievijas agresijai pakļautās Ukrainas viedokļa ir leģitīms militārs mērķis.
17. oktobrī Polijas tiesa noraidīja cita "Nord Stream" spridzināšanā aizdomās turēta Ukrainas pilsoņa izdošanu Vācijai un aizturēto Volodimiru Z. tiesas zālē atbrīvoja.
Varšavas apgabala tiesnesis Darjušs Lubovskis cita starpā uzsvēra, ka Krievijas iebrukuma kontekstā ukraiņi nav uzskatāmi par teroristiem vai sabotieriem, jo "ar mērķi aizstāvēt savu dzimteni, viņi vājina ienaidnieku".
Tādējādi Vācijas centieni uzsākt iespējamo ukraiņu diversantu tiesisko vajāšanu varētu nostādīt Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā.
Piemēram, Polijas premjerministrs Donalds Tusks, reaģējot uz Berlīnes apgalvojumiem, ka gāzesvadu "Nord Stream" spridzināšanā iesaistīta gan Kijiva, gan Varšava, pērn izteicās, ka vienīgais, kas tagad darāms "Nord Stream" "patroniem un iniciatoriem", ir "atvainoties un aizvērties".
Savukārt pēc Volodimira Z. aizturēšanas Tusks paziņoja, ka viņa izdošana nav Polijas nacionālajās interesēs, piebilstot, ka "Eiropas, Ukrainas, Lietuvas un Polijas problēma nav tā, ka "Nord Stream 2" tika uzspridzināts, bet gan tā, ka tas tika uzbūvēts".