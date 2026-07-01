Māte ieliek zīdaini vannā un aiziet telefonā sērfot "TikTok". ASV pāris stājas tiesas priekšā par bērna nāvi
ASV Viskonsinas štata tiesas priekšā stājušies vecāki, kuru nevērības dēļ gājis bojā gadu vecs zīdainis.
Pagājušās nedēļas nogalē tika arestēti 27 gadus vecā Rebeka Embrouza un 26 gadus vecais Džeisons Kriščensons sakarā ar notiekošo izmeklēšanu par viņu gadu vecā bērna nāvi 13. jūnijā.
Viskonsinas štata Roka apgabala šerifa birojs paziņojis, ka policija bija ieradusies pāra mājās Džeinsvilā un konstatēizvirzītas apsūdzības divos punktos par bērna atstāšanu novārtā pēc viņu gadu vecā bērna nāves.
Rokas apgabala (Rock County) šerifa birojs paziņojumā presei informēja, ka abi vecāki tika aizturēti svētdien pēc izmeklēšanas par bērna nāvi, kas notika 13. jūnijā. Toreiz policija pēc izsaukuma ieradās pāra mājās Džeinsvilā, kur atrada mazuli bez dzīvības pazīmēm. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki veica reanimācijas pasākumus un nogādāja bērnu slimnīcā, kur tika konstatēta viņa nāve.
Kā vēsta WMTV, 29. jūnijā pāris pirmo reizi stājās tiesas priekšā, un apsūdzība pastāstīja traģēdijas apstākļus: Embrouza bija ielikusi bērnu vannā un, kamēr vanna piepildījās ar ūdeni, pameta bērnu, turklāt nevis vienkārši izgāja no vannas istabas, bet vispār no mājas, apmēram pusstundu pavadot laiku, savā telefonā pārlūkojusi lietotnes “Snapchat” un “TikTok”. Kad beidzot viņa atcerējusies par bērnu, viņa atradusi vannu pārplūdušu, bet pašu mazuli vairs neelpojam. Bērna tēvs tikmēr esot visu šo laiku gulējis. Apsūdzība arī norādīja, ka Embrouza sākotnēji sadarbojusies ar policiju, taču vēlāk vairākas reizes mainījusi savu notikumu versiju.
Savukārt policija paziņojusi, ka mājas ieraudzītā aina bijusi šaušalīga: netīru autiņbiksīšu kaudzes, izkārnījumi uz sienām, sapuvis ēdiens un kukaiņi ledusskapī.
Embrouzai izvirzītas apsūdzības nolaidībā pret bērnu, kas izraisījusi nāvi, kā arī divos punktos nolaidībā pret bērnu, kas nav sasniedzis 6 gadu vecumu, savukārt Kriščensonam — apsūdzības divos punktos nolaidībā pret bērnu, kas nav sasniedzis 6 gadu vecumu. Embrouza palikusi apcietinājumā, Kriščensons atbrīvots pret drošības naudu, atkal tiesas priekšā viņi stāsies 17. jūlijā.
Līdzīgas traģēdijas, kad vecāki aizrāvušies ar telefonu, ir pieļāvuši bērnu noslīkšanu vannā, nav bijušas retums. Šā gada februārī 30 gadus vecais Konektikutas štata iedzīvotājs Anhels Rodrigess saņēma 15 gadu ieslodzījumu (pēdējos 10 gadus gan nosacīti) par to, ka atstāja vannā savus 3 gadus un 7 mēnešus vecos bērnus, kamēr pats runāja pa telefonu. Diemžēl jaunākais bērns, kurš bija iesēdināts zīdaiņu vannošanai paredzētā krēsliņā, pa šo laiku noslīka.