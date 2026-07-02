Pateicoties sešas tonnas smagajai "Flamingo" raķetei, Ukraina guvusi izrāvienu karā
Ukrainas jaunās raķetes tagad spēj sasniegt mērķus gandrīz pusē Krievijas teritorijas. Šogad gaisa trauksme raķešu draudu dēļ izsludināta reģionos, kuros dzīvo vairāk nekā 70% Krievijas iedzīvotāju.
"Bloomberg" ziņo, ka Ukraina ir ievērojami paplašinājusi savu raķešu triecienu diapazonu un intensitāti Krievijas teritorijā. Saskaņā ar aģentūras datiem, Ukrainas raķetes tagad spēj trāpīt mērķiem gandrīz pusē Krievijas teritorijas. Maijā Ukrainas "Flamingo" spārnotās raķetes pirmo reizi nolidoja vairāk nekā 1500 kilometrus un trāpīja rūpnīcai Čeboksaros. Vēlāk Ukraina ziņoja par tāla darbības rādiusa triecieniem Krievijas militārajiem un rūpniecības objektiem.
"Tas iezīmē būtisku izrāvienu Ukrainas tālas darbības triecienu kampaņā… "Flamingo" spārnotās raķetes ļauj veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā, izmantojot lielas jaudas kaujas galviņas," sacīja Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta vecākais pētnieks Duglass Berijs.
Raķetes "Flamingo" masa ir sešas tonnas, no kurām viena tonna ir sprāgstviela. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs atteicās sniegt komentārus "Bloomberg".
Kara sākumā gaisa trauksmes Krievijā galvenokārt tika izsludinātas pierobežas reģionos un Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Taču šogad, liecina "Bloomberg" veiktā analīze, gaisa trauksme vismaz vienu reizi izsludināta reģionos, kuros dzīvo vairāk nekā 70% Krievijas iedzīvotāju.
Uzbrukumu mērogs liecina par to, cik strauji pieaugušas Ukrainas tālas darbības triecienu spējas un kā Kijiva pastiprina spiedienu uz Vladimiru Putinu, cenšoties panākt, lai viņš piekristu sarunām.
Pēc Duglasa Berija teiktā, spēja trāpīt Krievijas kritiski svarīgajai infrastruktūrai "nodara kaitējumu Krievijas militārās rūpniecības elementiem, ietekmē ekonomiku un parāda Krievijas sabiedrībai, ka karam pret Ukrainu ir sava cena".
Berijs uzskata, ka šādi triecieni varētu palielināt spiedienu uz Kremli, taču nav skaidrs, vai tas mudinās Putinu kļūt atvērtākam sarunām.
Krievijai tā kļuvusi par jaunu realitāti – karš, ko Kremlis centās noturēt tālu no valsts iedzīvotājiem, arvien biežāk sasniedz arī Krievijas iekšējos reģionus.